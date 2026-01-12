Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

  • 12 яну 2026 | 07:23
  • 462
  • 0
Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата над Портсмут с 4:1 в мача от третия кръг на ФА Къп. “Артилеристите” изковаха победата след обрат, допускайки ранно попадение още в 3-тата минута.

Три гола след ъглови удари и хеттрик на Мартинели донесоха победата на Арсенал
„Знаехме, че ще ни създадат трудности и това е красотата на този турнир – разликата се скъсява осезаемо, особено когато даваш предимство на опонента си и му позволяваш да отбележи. Трябваше да намерим начин да доминираме и да се адаптираме към новите условия.“

Втората част беше много по-добра. Реагирахме и направихме това, което трябваше. Позитивни сме, независимо от резултата, защото направихме много промени“, каза Артета.

