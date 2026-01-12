Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата над Портсмут с 4:1 в мача от третия кръг на ФА Къп. “Артилеристите” изковаха победата след обрат, допускайки ранно попадение още в 3-тата минута.

Три гола след ъглови удари и хеттрик на Мартинели донесоха победата на Арсенал

„Знаехме, че ще ни създадат трудности и това е красотата на този турнир – разликата се скъсява осезаемо, особено когато даваш предимство на опонента си и му позволяваш да отбележи. Трябваше да намерим начин да доминираме и да се адаптираме към новите условия.“

❤️🤍 Arteta: “I was just watching Kai Havertz move and his awareness, the way he needs to move, when he needs to move, in relation to what he moves”.



“We miss him big time. He's back with us and now we need to maintain his fitness because he's a very important player for us”. pic.twitter.com/mltk37BMUR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2026

Втората част беше много по-добра. Реагирахме и направихме това, което трябваше. Позитивни сме, независимо от резултата, защото направихме много промени“, каза Артета.