Артета: Трябваше да намерим начин да доминираме

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата над Портсмут с 4:1 в мача от третия кръг на ФА Къп. “Артилеристите” изковаха победата след обрат, допускайки ранно попадение още в 3-тата минута.
Три гола след ъглови удари и хеттрик на Мартинели донесоха победата на Арсенал
„Знаехме, че ще ни създадат трудности и това е красотата на този турнир – разликата се скъсява осезаемо, особено когато даваш предимство на опонента си и му позволяваш да отбележи. Трябваше да намерим начин да доминираме и да се адаптираме към новите условия.“
Втората част беше много по-добра. Реагирахме и направихме това, което трябваше. Позитивни сме, независимо от резултата, защото направихме много промени“, каза Артета.