В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

Фаворитът в анкетата за “Златната топка” Усман Дембеле вече е притежател на друга ценна индивидуална награда - “Златният Онз”. Тя се дава ежегодно от френското списание “Онз Мондиал” и също като приза на “Франс Футбол” е за най-силно представилия се футболист в европейските първенства за предходния сезон.

🎥 Les coulisses de notre rencontre avec @dembouz, le Onze d’Or 2025 ⭐️#ONZEDOR2025 pic.twitter.com/WrO6a3IkTJ — Onze Mondial (@OnzeMondial) September 10, 2025

През 2024/25 френският нападател спечели пет трофея в Пари Сен Жермен. Той завърши с 35 гола и 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири.

Във вота той изпреварва с малко Ламин Ямал (Барселона), който му е основен съперник и за "Златната топка". Дембеле е с 32,5% от гласовете срещу 30% за испанеца. В избора гласуват читатели на списанието "Онз Мондиал".

“Златният Онз” се връчва от 1976 година насам. Лионел Меси е с най-много награди тук - четири. През миналия сезон призът не беше даден на никого.

Носителят на "Златната топка" пък ще стане ясен на 22 септември.