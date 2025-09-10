Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  В очакване на "Златната топка" Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 2754
  • 1

Фаворитът в анкетата за “Златната топка” Усман Дембеле вече е притежател на друга ценна индивидуална награда - “Златният Онз”. Тя се дава ежегодно от френското списание “Онз Мондиал” и също като приза на “Франс Футбол” е за най-силно представилия се футболист в европейските първенства за предходния сезон.

През 2024/25 френският нападател спечели пет трофея в Пари Сен Жермен. Той завърши с 35 гола и 16 асистенции в 53 двубоя във всички турнири.

Във вота той изпреварва с малко Ламин Ямал (Барселона), който му е основен съперник и за "Златната топка". Дембеле е с 32,5% от гласовете срещу 30% за испанеца. В избора гласуват читатели на списанието "Онз Мондиал".

“Златният Онз” се връчва от 1976 година насам. Лионел Меси е с най-много награди тук - четири. През миналия сезон призът не беше даден на никого.

Носителят на "Златната топка" пък ще стане ясен на 22 септември.

