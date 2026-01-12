Барселона спечели десет поредни победи за първи път от 2016 г.

Барселона победи Реал Мадрид във финала за Суперкупата на Испания през 2026 г. Мачът завърши 3:2. Това беше 10-ата поредна победа на каталунците във всички състезания.

Барселона не е имала такава победна серия като сегашната си от 2016 г. Последният път, когато успяха да спечелят толкова мачове подред, беше между 6 януари и 7 февруари 2016 г.

Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

През това време „блаугранас“ спечелиха мача за Купата на краля срещу Гуадалахара (1:0), спечелиха мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт (2:1), а също така спечелиха два мача от Суперкупата на Испания (Атлетик - 5:0 и Реал - 3:2). Освен това, „блаугранас“ имат шест победи в мачове от Ла Лига. Техни съперници бяха Алавес (3:1), Атлетико (3:1), Бетис (5:3), Осасуна (2:0), Виляреал (2:0) и Еспаньол (2:0). Последното поражение на отбора на Ханс-Дитер Флик се случи на 25 ноември 2025 г. в Шампионската лига, където каталунците загубиха от Челси с резултат 0:3.

Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта