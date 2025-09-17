Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Родриго: Ще продължа да давам всичко от себе си за Реал Мадрид

Родриго: Ще продължа да давам всичко от себе си за Реал Мадрид

  • 17 сеп 2025 | 16:52
  • 452
  • 0

Нападателят на Реал Мадрид Родриго отново трябваше да уточнява, че не обръща внимание на слуховете за евентуалната си раздяла с клуба. Бразилският национал беше свързван с трансфер заради тенденцията на новия треньор Чаби Алонсо да не разчита толкова много на него, както примерно правеше Карло Анчелоти преди това.

"Вече свикнах - коментира той. - Говорят за моето напускане всяка година. По време на трансферния период през лятото ме изпращаха в различен клуб всяка седмица. Дори се пошегувах с родителите и приятелите. Пращаха ме в един отбор, а ден по-късно бях в друг клуб. Играех за различен тим всяка седмица, но бях много спокоен и това изобщо не ми повлия. Продължих да се наслаждавам на почивката и на подготовката. Все още съм там, където искам да бъда. Ще продължа да давам всичко от себе си всеки ден, стига да нося тази фланелка.

Във вторник срещу Марсилия той беше титуляр, като беше заменен след около час игра.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 15:51
  • 932
  • 0
Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

  • 17 сеп 2025 | 15:39
  • 816
  • 0
Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

  • 17 сеп 2025 | 15:05
  • 7306
  • 7
Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

  • 17 сеп 2025 | 14:20
  • 628
  • 1
Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 14780
  • 12
ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

  • 17 сеп 2025 | 13:27
  • 942
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 13339
  • 11
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 65491
  • 42
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 14714
  • 11
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 4748
  • 7
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 385369
  • 11
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 12680
  • 2