Родриго: Ще продължа да давам всичко от себе си за Реал Мадрид

Нападателят на Реал Мадрид Родриго отново трябваше да уточнява, че не обръща внимание на слуховете за евентуалната си раздяла с клуба. Бразилският национал беше свързван с трансфер заради тенденцията на новия треньор Чаби Алонсо да не разчита толкова много на него, както примерно правеше Карло Анчелоти преди това.

"Вече свикнах - коментира той. - Говорят за моето напускане всяка година. По време на трансферния период през лятото ме изпращаха в различен клуб всяка седмица. Дори се пошегувах с родителите и приятелите. Пращаха ме в един отбор, а ден по-късно бях в друг клуб. Играех за различен тим всяка седмица, но бях много спокоен и това изобщо не ми повлия. Продължих да се наслаждавам на почивката и на подготовката. Все още съм там, където искам да бъда. Ще продължа да давам всичко от себе си всеки ден, стига да нося тази фланелка.

Във вторник срещу Марсилия той беше титуляр, като беше заменен след около час игра.

