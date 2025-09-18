Откриват процеса срещу Раул Асенсио и другите юноши на Реал Мадрид

Съд №3 в Сан Бартоломе де Тирахана (Гран Канария) разпореди откриването на съдебен процес срещу четирима футболисти, сред които е и Раул Асенсио от Реал Мадрид. Те са обвинени за предполагаемо участие в заснемането и разпространението без разрешение на видеоклипове със сексуално съдържание, в които участват две млади жени, едната от които непълнолетна. Според информация от Върховния съд на Канарските острови (TSJC) събитията са се случили в частна зона на плажен клуб в южната част на Гран Канария.

Става дума за прословутия случай от лятото на 2023 година, когато Асенсио и още трима младоци от школата на Реал завели две момичета на плаж на Гран Канария. Там те наели частно сепаре, в което нещата преминали към групов секс. Въпросният Асенсио единствен не участвал в оргията, но пък тайно заснемал случващото се с телефона си. После клипчето започнало да се разпространява чрез приложението WhatsAрр, докато за него не разбрало едно от момичетата. Последвал сигнал в полицията, която се задейства и дори арестува играчите. По това време едно от момичетата е на 16 години, а другото - на 18 години.

Сегашното решение на съда, което е с дата 2 септември 2025 г., постановява, че откриването на съдебния процес не подлежи на обжалване, освен ако не засяга личното положение на обвиняемите, което в случая не е приложимо, тъй като никой от тях не е в предварителния арест.

По отношение на финансовите мерки съдията е наложил високи гаранции: бившите играчи от школата на Реал Мадрид – Феран Руис, Хуан Родригес и Андрес Гарсия – трябва да внесат по 20 000 евро всеки, докато от Раул Асенсио се изисква гаранция от 15 000 евро. Ако не извършат плащането в рамките на 24 часа, ще се пристъпи към запор на имущество.

Разликата между обвиняемите е, че първите трима не само са разпространявали видеото, а и са участвали в него, докато Асенсио е обвинен единствено в разпространението на материала.

Според съдебния акт прокуратурата обвинява двама от замесените в престъпления за разпространение на детска порнография и нарушаване на правото на личен живот; третият е обвинен в същите престъпления; а четвъртият – в две престъпления срещу правото на личен живот. Двете жертви също са решили да предявят частни обвинения, като едната от тях го е направила само срещу първите трима разследвани, изключвайки Раул Асенсио от сметките.