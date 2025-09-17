Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

Реал Мадрид потвърди, че Трент Александър-Арнолд е получил мускулна контузия по време на снощния мач срещу Марсилия (2:1). По информация на испанските медии травмата ще го остави извън терените между 6 и 8 седмици.

"След направените днес прегледи на нашия играч Трент Александър-Арнолд от медицинския екип на Реал Мадрид, той е диагностициран с мускулна травма на двуглавия бедрен мускул на левия крак. Предстои да се следи състоянието му“, се казва в официалното съобщение от клуба.

Parte médico de Trent. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2025

Английският защитник получи травмата в самото начало на дебютния мач от Шампионската лига снощи срещу ОМ. Без видими признаци на мускулна умора, след като бе останал в Мадрид по време на паузата за националните отбори, футболистът усети остра болка в двуглавия бедрен мускул в третата минута на мача и трябваше да бъде заменен много рано от Дани Карвахал. Това е сериозен удар за англичанина, който все още не беше показал най-добрата си форма, а сега е принуден да спре с футбола до ноември заради значителния физически проблем.

Контузията на Александър-Арнолд означава, че той със сигурност пропуска Ел Класико срещу Барселона, което е на 26 октомври, както и дербито с Атлетико Мадрид, което пък е още през следващия уикенд. Англичанинът няма да е на разположение и за мачовете от Шампионската лига с Кайрат и Ювентус, като надеждите на "лос бланкос" са, че той може евентуално да се завърне в гостуването срещу бившия си отбор на Ливърпул на 4 ноември.

🚨 Trent Alexander-Arnold will MISS:



❌ Espanyol

❌ Levante

❌ Atletico Madrid

❌ Kairat Almaty

❌ Villarreal

❌ Getafe

❌ Juventus

❌ Barcelona

❌ Valencia

❓ Liverpool pic.twitter.com/SzRTxD1q9a — Madrid Zone (@theMadridZone) September 17, 2025

Това е нов проблем в защита за наставника Чаби Алонсо, след като Антонио Рюдигер и Ферлан Менди са контузени, а Дийн Хаусен и Дани Карвахал получиха червени картони съответно в Ла Лига и Шампионската лига. Досега през сезона Трент записа пет срещи за Реал във всички турнири.