Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:30: БОК с подробности за бъдещи действия след заседанието си
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 2806
  • 1

Реал Мадрид потвърди, че Трент Александър-Арнолд е получил мускулна контузия по време на снощния мач срещу Марсилия (2:1). По информация на испанските медии травмата ще го остави извън терените между 6 и 8 седмици.

"След направените днес прегледи на нашия играч Трент Александър-Арнолд от медицинския екип на Реал Мадрид, той е диагностициран с мускулна травма на двуглавия бедрен мускул на левия крак. Предстои да се следи състоянието му“, се казва в официалното съобщение от клуба.

Английският защитник получи травмата в самото начало на дебютния мач от Шампионската лига снощи срещу ОМ. Без видими признаци на мускулна умора, след като бе останал в Мадрид по време на паузата за националните отбори, футболистът усети остра болка в двуглавия бедрен мускул в третата минута на мача и трябваше да бъде заменен много рано от Дани Карвахал. Това е сериозен удар за англичанина, който все още не беше показал най-добрата си форма, а сега е принуден да спре с футбола до ноември заради значителния физически проблем.

Контузията на Александър-Арнолд означава, че той със сигурност пропуска Ел Класико срещу Барселона, което е на 26 октомври, както и дербито с Атлетико Мадрид, което пък е още през следващия уикенд. Англичанинът няма да е на разположение и за мачовете от Шампионската лига с Кайрат и Ювентус, като надеждите на "лос бланкос" са, че той може евентуално да се завърне в гостуването срещу бившия си отбор на Ливърпул на 4 ноември.

Това е нов проблем в защита за наставника Чаби Алонсо, след като Антонио Рюдигер и Ферлан Менди са контузени, а Дийн Хаусен и Дани Карвахал получиха червени картони съответно в Ла Лига и Шампионската лига. Досега през сезона Трент записа пет срещи за Реал във всички турнири.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

  • 17 сеп 2025 | 09:29
  • 2447
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 383459
  • 11
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 9133
  • 1
Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

  • 17 сеп 2025 | 07:34
  • 5002
  • 0
Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

  • 17 сеп 2025 | 07:07
  • 2231
  • 0
Меси върна Интер Маями към победите

Меси върна Интер Маями към победите

  • 17 сеп 2025 | 06:33
  • 5098
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 53732
  • 34
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 7259
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 383459
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 9624
  • 1
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 9133
  • 1
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 4973
  • 1