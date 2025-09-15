Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

Белгийският национал Жереми Доку остана възхитен от триумфа на Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед в Англия и чувства, че вярата му му дава допълнителен тласък. Футболистите, водени от мениджъра Пеп Гуардиола, подновиха изявите си във Висшата лига с убедителна победа с 3:0 срещу "червените дяволи", след един гол на Фил Фоудън и две попадения на Ерлинг Холанд. Доку направи две асистенции дербито и разкри след двубоя на стадион "Етихад", че е бил сигурен, че неделята ще бъде специален ден.

"Много съм щастлив, разбира се. Три гола, суха мрежа в дербито, хубава победа, така че съм много доволен от представянето си. Ако трябва да бъда честен, днешния ден вече се усещаше като победа. Може би затова се чувствах сякаш бях притиснат и затова в крайна сметка съм много доволен и от представянето си", коментира 23-годишният футболист. "За мен няма нищо по-важно от вярата", заяви още Жерему Доку - нещо, което той открито коментира в социалните мрежи и в наскоро стартирания си YouTube канал.

"Ерлинг е машина. Знаем, че ще продължи да вкарва голове. Много се радвам и за Фил. Той го заслужава и е прекрасен човек. Понякога страда, когато хората го критикуват. Футболът не е лесен и той отново показа, че що се отнася до таланта, не можеш да кажеш и дума срещу него. Познавам качествата на Фил и знам, че ще го покаже на всички. Не се съмнявам в него", продължи белгийският национал.

Друг съотборник, когото Доку избра да похвали, беше вратарят Джанлуиджи Донарума, който впечатли в първата си изява за Манчестър Сити.

"Той е сигурен в играта си. Знаете, че при високите топки с неговата височина и сила той винаги ще се справя. Записа първи мач в дерби, с три гола и суха мрежа. Сигурен съм, че е доволен от това. Той е страхотен човек. Смеем се много. Говори и френски език. Разбира се, радваме се, че го имаме в състава", каза още крилото по повод италианския страж на "гражданите".

Снимки: Gettyimages