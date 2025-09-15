Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Елитна група до 17 години: Септември - Левски
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

  • 15 сеп 2025 | 15:29
  • 505
  • 0

Белгийският национал Жереми Доку остана възхитен от триумфа на Манчестър Сити в дербито срещу Манчестър Юнайтед в Англия и чувства, че вярата му му дава допълнителен тласък. Футболистите, водени от мениджъра Пеп Гуардиола, подновиха изявите си във Висшата лига с убедителна победа с 3:0 срещу "червените дяволи", след един гол на Фил Фоудън и две попадения на Ерлинг Холанд. Доку направи две асистенции дербито и разкри след двубоя на стадион "Етихад", че е бил сигурен, че неделята ще бъде специален ден.

Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим
Ман Сити разби Ман Юнайтед, рецитал на Холанд, пореден провал за Аморим

"Много съм щастлив, разбира се. Три гола, суха мрежа в дербито, хубава победа, така че съм много доволен от представянето си. Ако трябва да бъда честен, днешния ден вече се усещаше като победа. Може би затова се чувствах сякаш бях притиснат и затова в крайна сметка съм много доволен и от представянето си", коментира 23-годишният футболист. "За мен няма нищо по-важно от вярата", заяви още Жерему Доку - нещо, което той открито коментира в социалните мрежи и в наскоро стартирания си YouTube канал.

"Ерлинг е машина. Знаем, че ще продължи да вкарва голове. Много се радвам и за Фил. Той го заслужава и е прекрасен човек. Понякога страда, когато хората го критикуват. Футболът не е лесен и той отново показа, че що се отнася до таланта, не можеш да кажеш и дума срещу него. Познавам качествата на Фил и знам, че ще го покаже на всички. Не се съмнявам в него", продължи белгийският национал.

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим
Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Друг съотборник, когото Доку избра да похвали, беше вратарят Джанлуиджи Донарума, който впечатли в първата си изява за Манчестър Сити.

"Той е сигурен в играта си. Знаете, че при високите топки с неговата височина и сила той винаги ще се справя. Записа първи мач в дерби, с три гола и суха мрежа. Сигурен съм, че е доволен от това. Той е страхотен човек. Смеем се много. Говори и френски език. Разбира се, радваме се, че го имаме в състава", каза още крилото по повод италианския страж на "гражданите".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 424
  • 2
Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

  • 15 сеп 2025 | 15:57
  • 380
  • 0
Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 501
  • 0
Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

  • 15 сеп 2025 | 15:12
  • 612
  • 12
От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 746
  • 0
“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

  • 15 сеп 2025 | 15:07
  • 2831
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64882
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34684
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19381
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11572
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10641
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9647
  • 13