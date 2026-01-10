Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аталанта
  3. Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

  • 10 яну 2026 | 23:52
  • 817
  • 1
Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

Отборът на Аталанта изигра поредния си силен мач и остана непобеден през 2026 г., след като надви като домакин тима на Торино в мач от 20-ия кръг на италианската Серия А.

Благодарение на успеха "Богинята" вече има само три точки по-малко от 6-ия Комо, който обаче тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Торино пък остана във втората половина на таблицата, но с аванс от цели 10 пункта над зоната на изпадащите.

Шарле Де Кетеларе вкара ранен гол за домакините от Бергамо още в 13-ата минута, като след това двубоят бе двуостър и двата тима имаха своите шансове да вкарат. Торинци обаче не успяха да изравнят и вместо това инкасираха ново попадение в 5-ата минута на продължението на срещата, когато се разписа Марио Пашалич след асистенция на Джанлука Скамака.

Следващия уикенд Аталанта ще гостува на Пиза (16.1), като това ще бъде генерална репетиция за възпитаниците на Рафаеле Паладино преди първия от заключителните мачове в основната схема на Шампионската лига срещу Атлетик Билбао (21.1).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1515
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп днес

Ето какво се случи в ФА Къп днес

  • 11 яну 2026 | 00:15
  • 11204
  • 4
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1924
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1416
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1034
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 38957
  • 62
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 24733
  • 104
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 34630
  • 15
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 22579
  • 43
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 5324
  • 11
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 18011
  • 11