Аталанта продължи възхода си и удари Торино за трета поредна победа

Отборът на Аталанта изигра поредния си силен мач и остана непобеден през 2026 г., след като надви като домакин тима на Торино в мач от 20-ия кръг на италианската Серия А.

Благодарение на успеха "Богинята" вече има само три точки по-малко от 6-ия Комо, който обаче тепърва трябва да изиграе своя мач от кръга. Торино пък остана във втората половина на таблицата, но с аванс от цели 10 пункта над зоната на изпадащите.

Шарле Де Кетеларе вкара ранен гол за домакините от Бергамо още в 13-ата минута, като след това двубоят бе двуостър и двата тима имаха своите шансове да вкарат. Торинци обаче не успяха да изравнят и вместо това инкасираха ново попадение в 5-ата минута на продължението на срещата, когато се разписа Марио Пашалич след асистенция на Джанлука Скамака.

Следващия уикенд Аталанта ще гостува на Пиза (16.1), като това ще бъде генерална репетиция за възпитаниците на Рафаеле Паладино преди първия от заключителните мачове в основната схема на Шампионската лига срещу Атлетик Билбао (21.1).