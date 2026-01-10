Популярни
Волева игра класира Салах и Египет на полуфинал след здрав сблъсък с Кот Д'Ивоар

  • 10 яну 2026 | 22:56
  • 2249
  • 1

Отборът на Египет е последният полуфиналист в тазгодишното издание на турнира за Купата на Африка!

"Фараоните" стигнаха до финалната четворка, след като излъгаха мотивирания до краен предел настоящ носител на трофея Кот Д'Ивоар и се наложиха с крайното 3:2.

В герой за Египет за пореден път се преврърна Мохамед Салах. Звездата на Ливърпул бе замесен в два от головете за своите, правейки незаменимо участието си в мача, бележейки веднъж и добавяйки една асистенция.

Огромна роля за победата имаше и нападателя на Манчестър Сити, който също реализира едно от попаденията.

Именно Мармуш бе човекът, който даде ход на победната акция на символичните домакини, като офанзивният играч на египтяните изведе своите напред още в 4-ата минута на срещата. Той си освободи пространство в наказателното поле и прати топката в долния десен ъгъл на вратата, охранявана от Яхия Фофана.

След това играчите на Кот Д'Ивоар отговориха повече от подобаващо и наложиха тотален натиск, като след четвърт час игра дори имаха 65% предимство в притежанието на топката. В 17-ата минута пък Амад Диало пропусна най-чистото положение за своите от началото на мача и направи непростим пропуск.

В средата на полувремето нови възможности не успяха да реализират още Ян Диоманде и Еван Гесон.

Така половин час след началото египтяните наказаха съперника за пропуснатите възможности и Салах се отчете с асистенция. Звездата на английската Премиър лийг изпълни по перфектен начин ъглов удар, който бе засечен от Рами Рабия и той даде много стабилен аванс на своите.

Това даде импулс в играта на египтяните, които съвсем скоро можеха да нанесат трети удар и да убият интригата, но Емам Ашур имаше повече амбициозни, отколкото адекватни изяви в атака в 35-ата и 38-ата минути.

Пет минути преди почивката в крайна сметка отборът на Кот Д'Ивоар най-накрая вкара гол, като те получиха подкрепа и от своя съперник, тъй като египетският халф Ахмед Абу Ел Фоту прати топката в собствената си врата.

През втората част египтяните отново вкараха ранен само осем минути след подновяването на играта. Ашур, който асистира и за първия гол, намери Салах, а живата легенда на Ливърпул не сбърка, за да върне стабилната преднина на тима си.

„Слоновете“ не се предадоха до самия край и наложиха много сериозен натиск на символичните домакини. Вратарят Мохамед Ел Шенави се намеси при удар на Ибрахим Сангаре в 73-ата минута. 60 секунди по-късно резултатът стана 2:3. Гела Дуе довкара топката във вратата на Египет след образувало се сериозно разбъркване в малкото наказателно поле, като преди попадението топката бе изчистена и от голлинията.

В края шампионите натиснаха още повече в търсене на изравняването, а в добавеното време Амад Диало дори стреля опасно от пряк свободен удар, но дори това не промени развоя на събитията и "фараоните" детронираха своя съперник.

