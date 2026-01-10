Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Лошото време попречи на отборите на Сошо и Ланс да изиграят своя мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на Франция. Двубоят трябваше да стартира в 22:00 часа българско време, но натрупалият сняг на стадион „Огюст Бонал“ в Монбелиар промени плановете.

⚠️⚽ Le match Sochaux - Lens reporté à cause de la neige ! La décision est tombée, la rencontre de Coupe de France n'aura pas lieu ce samedi soir...

➡️ https://t.co/lOrNYWeOIW pic.twitter.com/ywobg2Oh4y — L'Est Républicain (@lestrepublicain) January 10, 2026

Все пак теренът бе изчистен и се появи възможност срещата да се играе при закрити врата. Въпреки това и Ланс, и домакинът Сошо решиха да отложат мача за утрешния 11-ти януари (неделя) в 14:00 часа, за да може да го наблюдават феновете директно на стадиона.

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐥 𝐝𝐮 𝐑𝐚𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐞 𝐋𝐞𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐥𝐚𝐭𝐢𝐟 𝐚̀ #FCSMRCL.



Le Racing Club de Lens informe que la rencontre FC Sochaux-Montbéliard – RC Lens, comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France, initialement programmée ce… pic.twitter.com/yMD1rXPPTG — Racing Club de Lens (@RCLens) January 10, 2026

„Двата клуба, вдъхновени от духа и ценностите на Купата на Франция, съвместно са приели това отлагане, за да си дадат допълнителен шанс да посрещнат публика на трибуните“, предаде пресслужбата на Ланс.

Иначе днес се изиграха още осем мача от втория по значение турнир във Франция, като в изцяло елитен сблъсък Тулуза елиминира Анже след победа с дузпи. Двата тима направиха 1:1 в редовното време и при 11-метровите наказателни удари Тулуза се наложи с 6:5.

Изпадналият в тежка криза Монако не допусна изненада и дори с човек по-малко елиминира Орлеан с 3:1 като гост.

𝐕𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 et 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 !



Folarin Balogun et George Ilenikhena sont les buteurs du jour ⚽️



90' | 1️⃣-3️⃣ #USOASM pic.twitter.com/eeVOeWHc3B — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 10, 2026

Със същия резултат продължи напред и новакът в Лига 1 Лориен, който отстрани Гимназия Лион.

Nos Merlus se qualifient pour les 8èmes de finale de la @coupedefranceCA (1-3) 👊



Un grand bravo au club des Hauts Lyonnais pour leur parcours. Une belle suite de saison à eux 👏 pic.twitter.com/11WGWUUgFG — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 10, 2026

Миналогодишният финалист Реймс, който след финала с Пари Сен Жермен имаше тежката съдба да изпадне от Лига 1, сега надви като гост аматьорския Льо Пюи ан Веле. Мачът в редовното време завърши при нулево равенство, а при дузпите Реймс се наложи с 3:0.

😤 AU BOUT DU BOUT !



Après une séance de tirs au but maîtrisée, portée par un grand Alexandre Olliero, nos Rémois se qualifient pour les 8es de finale de @coupedefranceCA !#LPF43SDR #GoSDR pic.twitter.com/pu1hZrbKBW — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 10, 2026

Страсбург записа най-убедителната победа за деня и елиминира Авранш след 6:0.

Напред продължиха още отборите на Троа, Амиен и Лавал.