Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ланс
  3. Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

  • 10 яну 2026 | 22:45
  • 401
  • 0
Лидерът в Лига 1 измести мача си в Купата на Франция с един ден

Лошото време попречи на отборите на Сошо и Ланс да изиграят своя мач от 1/16-финалите в турнира за Купата на Франция. Двубоят трябваше да стартира в 22:00 часа българско време, но натрупалият сняг на стадион „Огюст Бонал“ в Монбелиар промени плановете.

Все пак теренът бе изчистен и се появи възможност срещата да се играе при закрити врата. Въпреки това и Ланс, и домакинът Сошо решиха да отложат мача за утрешния 11-ти януари (неделя) в 14:00 часа, за да може да го наблюдават феновете директно на стадиона.

„Двата клуба, вдъхновени от духа и ценностите на Купата на Франция, съвместно са приели това отлагане, за да си дадат допълнителен шанс да посрещнат публика на трибуните“, предаде пресслужбата на Ланс.

Иначе днес се изиграха още осем мача от втория по значение турнир във Франция, като в изцяло елитен сблъсък Тулуза елиминира Анже след победа с дузпи. Двата тима направиха 1:1 в редовното време и при 11-метровите наказателни удари Тулуза се наложи с 6:5.

Изпадналият в тежка криза Монако не допусна изненада и дори с човек по-малко елиминира Орлеан с 3:1 като гост.

Със същия резултат продължи напред и новакът в Лига 1 Лориен, който отстрани Гимназия Лион.

Миналогодишният финалист Реймс, който след финала с Пари Сен Жермен имаше тежката съдба да изпадне от Лига 1, сега надви като гост аматьорския Льо Пюи ан Веле. Мачът в редовното време завърши при нулево равенство, а при дузпите Реймс се наложи с 3:0.

Страсбург записа най-убедителната победа за деня и елиминира Авранш след 6:0.

Напред продължиха още отборите на Троа, Амиен и Лавал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1363
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

Ето какво се случи в ФА Къп до този момент

  • 10 яну 2026 | 21:50
  • 10186
  • 4
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1776
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1316
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 963
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1363
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 37369
  • 57
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 23490
  • 98
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 33020
  • 14
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 20458
  • 41
Чарлтън 1:3 Челси, Марк Гиу върна комфортния аванс на "сините"

Чарлтън 1:3 Челси, Марк Гиу върна комфортния аванс на "сините"

  • 10 яну 2026 | 22:00
  • 2646
  • 4
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 16856
  • 11