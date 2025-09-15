От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

От Манчестър Сити са уволнили барман на стадиона на тима “Етихад”, който вчера по време на успеха над градския съперник Манчестър Юнайтед, е сервирал на феновете на тима с фланелка на “червените дяволи”, съобщава днес “Телеграф”. Историята всъщност е провокирана от пост на привърженик на “гражданите”, който публикува снимка на въпросния барман, на която се вижда ясно емблемата на 20-кратните шампиони на Премиър лийг на фланелката на човека. Той носи екипировка от сезон 2018/19 година уточняват от изданието.

“Благодарим ви, че ни уведомихте за това. Можем да потвърдим, че този човек вече е отстранен от позицията си,” написаха по-късно от клуба, потвърждавайки за отстраняването на бармана, чието име остава неизвестно. Самото дерби завърши далеч по-щастливо за Манчестър Сити и техните привърженици, след като “гражданите” разбиха с 3:0 градския съперник.

Снимки: Gettyimages