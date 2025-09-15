Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 739
  • 0

От Манчестър Сити са уволнили барман на стадиона на тима “Етихад”, който вчера по време на успеха над градския съперник Манчестър Юнайтед, е сервирал на феновете на тима с фланелка на “червените дяволи”, съобщава днес “Телеграф”. Историята всъщност е провокирана от пост на привърженик на “гражданите”, който публикува снимка на въпросния барман, на която се вижда ясно емблемата на 20-кратните шампиони на Премиър лийг на фланелката на човека. Той носи екипировка от сезон 2018/19 година уточняват от изданието.

“Благодарим ви, че ни уведомихте за това. Можем да потвърдим, че този човек вече е отстранен от позицията си,” написаха по-късно от клуба, потвърждавайки за отстраняването на бармана, чието име остава неизвестно. Самото дерби завърши далеч по-щастливо за Манчестър Сити и техните привърженици, след като “гражданите” разбиха с 3:0 градския съперник.

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим
Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 417
  • 2
Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

  • 15 сеп 2025 | 15:57
  • 372
  • 0
Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 494
  • 0
Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

  • 15 сеп 2025 | 15:29
  • 501
  • 0
Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

  • 15 сеп 2025 | 15:12
  • 605
  • 12
“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

  • 15 сеп 2025 | 15:07
  • 2818
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 64725
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 34548
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19338
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11557
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10636
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9632
  • 13