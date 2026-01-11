Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия
  3. Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

  • 11 яну 2026 | 00:10
  • 319
  • 0
Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

Отборът на Валенсия направи пореден разочароващ мач този сезон и стигна само до равенство 1:1 срещу Елче.

Загубените точки оставиха "прилепите" в зоната на изпадащите, докато техният съперник продължава да е в изненадваща близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

И двата гола паднаха след почивката, когато гостите поведоха с гола на Грейди Диангана в 75-ата минута. Домакините пък се добраха до точката след точно изпълнена дузпа в 87-ата минута от Пепелу, който в продължението си изкара и жълт картон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

  • 10 яну 2026 | 19:30
  • 1516
  • 0
Ето какво се случи в ФА Къп днес

Ето какво се случи в ФА Къп днес

  • 11 яну 2026 | 00:15
  • 11206
  • 4
Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

  • 10 яну 2026 | 19:18
  • 1925
  • 0
Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1416
  • 0
Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
  • 1034
  • 0
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

  • 10 яну 2026 | 19:15
  • 1470
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

ЦСКА 1948 се държа достойно, но отстъпи срещу Гьозтепе

  • 10 яну 2026 | 17:55
  • 38958
  • 62
ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

ЦСКА вдига билетен център до "Армията"

  • 10 яну 2026 | 16:39
  • 24734
  • 104
Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

Национал отива в Серия "А" срещу 5 млн. евро

  • 10 яну 2026 | 15:36
  • 34630
  • 15
Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

Ман Сити унижи Екзитър, Семеньо дебютира с гол и асистенция

  • 10 яну 2026 | 18:56
  • 22581
  • 43
Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

Разгромна победа за Челси в дебюта на Росиниър

  • 10 яну 2026 | 23:59
  • 5327
  • 11
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 18012
  • 11