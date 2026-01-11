Валенсия остана в "опасната зона" след равен с Елче

Отборът на Валенсия направи пореден разочароващ мач този сезон и стигна само до равенство 1:1 срещу Елче.

Загубените точки оставиха "прилепите" в зоната на изпадащите, докато техният съперник продължава да е в изненадваща близост до местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

И двата гола паднаха след почивката, когато гостите поведоха с гола на Грейди Диангана в 75-ата минута. Домакините пък се добраха до точката след точно изпълнена дузпа в 87-ата минута от Пепелу, който в продължението си изкара и жълт картон.