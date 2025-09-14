"Писта София 2025": Приключиха първите тренировки

Автомобилното състезание „Писта София“ се завръща след двугодишно отсъствие, а надпреварата се провежда на пътния възел до Бизнес парка в столичния квартал „Младост 4“. Първите тренировки в четирите серии вече приключиха, а по-късно предстоят и вторите тренировки. Общото класиране от двете сесии ще определи реда на стартиране за надпреварите, които започват в 13:30 часа.

В серия Лада най-бърз с време от 1:33.381 беше Цветелин Велков, който изпревари с малко повече от секунда Дончо Дончев. Тройката с пасив от близо две секунди спрямо лидера оформи неговият съотборник в МВ Рейсинг Момчил Младенов. Серия Лада е и най-многолюдната със своите 11 заявени участника.

Усетете атмосферата на подготовката за „Писта София 2025“

В серия Спорт, в която участват осем коли, най-бърз с обиколка за 1:32.389 беше Юлиян Серафимов, който изпревари с 0.741 Александър Антов, като и двамата са зад волана на Хонда Сивик. Трети със своя Ситроен Саксо се класира Божидар Тонев, който изостана с 0.929 от Серафимов.

В серия Туринг, в която също има осем участници, Димитър Кондев (Хонда Сивик) оглави класирането с 1:24.537 и преднина от 3.582 пред Косю Йорданов (Рено Меган Макси). Трети с пасив от 5.535 се нареди Нейко Нейков с Рено Клио.

В серия Макси, в която има само шест коли, Пламен Камбуров (Митсубиши Ево 9) зае първото място в обиколка за 1:25.733 и преднина от 0.823 пред Константин Маршавелов (Митсубиши Лансер Ево 10). Трети на 1.866 от лидера се нареди Александър Томов (Субару Импреца).

Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

