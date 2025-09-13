Популярни
Юлиан Серафимов за прехода от картинга към автомобилите

  • 13 сеп 2025 | 16:36
  • 239
  • 0

Юлиан Серафимов е един от претендентите за първото място в серия Спорт на „Писта София 2025“, като пилотът все още се адаптира след рекордните си титли в картинга към автомобилните състезания.

И като при всички картинг пилоти и при него закритите автомобили му се виждат по-тежки, по-бавни, както и, че не завиват достатъчно добре.

Алекс Антов срещу Юлиан Серафимов в серия Спорт
Серафимов имаше сериозни проблеми със скоростната кутия в последния си старт – планинско „Лясковец“, но успя да завърши успешно, а сега амбицията му е да се бори за победата на „Писта София 2025“ в серия Спорт.

Вижте във видеото какво каза Серафимов-младши преди старта на състезанието.

Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда
 Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати
Снимки: Владимир Иванов

