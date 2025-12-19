Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

Мерцедес последва примера на Хонда и публикува аудиозапис от своя нов задвижващ агрегат за Формула 1, който ще се използва през 2026 година.

Предстоящата нова ера в спорта ще въведе изцяло нови правила както за шаситата, така и за задвижващите системи. Това е първата толкова мащабна промяна в регулациите за двигателите от 2014 г. насам.

При последната такава промяна Мерцедес успя да изпревари значително своите конкуренти, което постави основите за спечелването на осем поредни конструкторски титли и тотална доминация в началото на хибридната ера.

Това породи спекулации, че базираният в Бракли отбор и неговите клиентски тимове отново може да се сдобият с предимство пред тези, които използват задвижващи системи от други производители.

Мерцедес ще продължи да доставя двигатели на Макларън и Уилямс и през новия цикъл от развитието на спорта, а Алпин ще се откаже от статута си на заводски отбор по отношение на задвижващите системи, за да стане също клиент на германците.

