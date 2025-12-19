Популярни
Чуйте звука на новия мотор на Мерцедес за Формула 1

  • 19 дек 2025 | 18:34
  • 154
  • 0

Мерцедес последва примера на Хонда и публикува аудиозапис от своя нов задвижващ агрегат за Формула 1, който ще се използва през 2026 година.

Предстоящата нова ера в спорта ще въведе изцяло нови правила както за шаситата, така и за задвижващите системи. Това е първата толкова мащабна промяна в регулациите за двигателите от 2014 г. насам.

Тото Волф не бърза да заяви, че Мерцедес има предимство
Тото Волф не бърза да заяви, че Мерцедес има предимство

При последната такава промяна Мерцедес успя да изпревари значително своите конкуренти, което постави основите за спечелването на осем поредни конструкторски титли и тотална доминация в началото на хибридната ера.

Това породи спекулации, че базираният в Бракли отбор и неговите клиентски тимове отново може да се сдобият с предимство пред тези, които използват задвижващи системи от други производители.

Ферари ще представи новия си болид на 23 януари
Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

Мерцедес ще продължи да доставя двигатели на Макларън и Уилямс и през новия цикъл от развитието на спорта, а Алпин ще се откаже от статута си на заводски отбор по отношение на задвижващите системи, за да стане също клиент на германците.

Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона
Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона
Снимки: Imago

