Ключова среща за ЦСКА и бъдещето на Керкез, “червените“ се изправят срещу Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Усетете атмосферата на подготовката за „Писта София 2025“

  • 13 сеп 2025 | 19:08
  • 464
  • 0

33 пилоти преминаха днес административния и технически преглед преди „Писта София 2025“ – първото състезание на затворен маршрут за сезон 2025. Организаторите от Автомобилната федерация на България обявиха, че очакват над 10 000 зрители на трасето до Бизнес парка в София.

Преобладаващото мнение сред пилотите днес беше, че „много им се кара“ и нямат търпение да се върнат на трасетата, а това важи за всички дисциплини: рали, писта, планинско и др.

Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати
Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

Заявките за състезанието обещават интересни надпревари и в четирите серии: Лада, Туринг, Спорт и Макси, а по думите на един от фаворитите в Макси Константин Маршавелов ограничаването на мощността на двигателите ще се отрази положително на издръжливостта на автомобилите.

Феновете ще могат да гледат надпреварите на „Писта София 2025“ безплатно, като организаторите напомнят, че зрителите трябва да изпълняват указанията на полицията и маршалите по постовете на трасето, за да не се бави програмата и сериите.

Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда
Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда

Утре гост на „Писта София 2025“ ще е вицешампионът във Формула 3 тази година Никола Цолов, който ще присъства на откриването на състезанието, а достъпът до боксовете също ще е свободен за публиката.

Вижте във видеото подготовката на част от отборите и техническия преглед в деня преди началото на състезанието.

Алекс Антов срещу Юлиан Серафимов в серия Спорт
Алекс Антов срещу Юлиан Серафимов в серия Спорт
 Юлиан Серафимов за прехода от картинга към автомобилите
Юлиан Серафимов за прехода от картинга към автомобилите
Снимки: Владимир Иванов

