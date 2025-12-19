Популярни
Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

  • 19 дек 2025 | 15:58
  • 769
  • 0

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор потвърди, че Скудерията ще представи автомобила си за сезон 2026 на 23 януари, все още обаче не е ясно как ще се казва новата кола.

„Ще разберете името на болида по-късно  - заяви с усмивка Васьор. – Не искам да провалям изненадата. Представянето ще е на пистата „Фиорано“ на 23 януари.“

Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката
Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

Васьор направи съобщението на традиционната коледна среща на Ферари с медиите в Маранело. От отбора обясниха, че това е последната свободна дата преди Ферари да поеме към Барселона, където от 26 до 30 януари ще е първата тестова сесия на автомобилите, създадени по новите технически правила.

Норис се прицели в постижение на Хамилтън
Норис се прицели в постижение на Хамилтън

От Ферари все още не са посочили в кои дни ще карат на първия тест - отборите трябва да изберат три от петте възможни дни, като се очаква, че новата кола ще направи шейкдаун на "Фиорано". тимовете имат право на до 15 километра с новите си коли или в случая 5 обиколки на пистата на Скудерията в Маранело.

