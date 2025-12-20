Сити ще опита да притисне Арсенал поне за няколко часа

Манчестър Сити ще посрещне Уест Хам на стадион "Етихад" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 20 декември 2025 г. от 17:00 часа. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Пол Тиърни. Сблъсъкът между "гражданите" и "чуковете" е част от програмата на английското първенство за сезон 2025/2026.

Шестата поредна победа изстреля Манчестър Сити на полуфинал

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 34 точки след 16 изиграни мача, като тимът на Пеп Гуардиола демонстрира впечатляваща голова разлика с 38 отбелязани и само 16 допуснати гола. "Гражданите" са в отлична позиция да атакуват върха, докато Уест Хам се намира в опасната зона - на 18-та позиция с едва 13 точки от същия брой мачове. "Чуковете" имат сериозни проблеми в защита, допускайки 32 гола при отбелязани само 19. Победа за домакините би затвърдила амбициите им за титлата, докато евентуален успех на гостите би бил жизненоважен в борбата им за оцеляване в елита.

Гуардиола: Тук съм, щастлив съм, но никога не знаеш какво може да се случи

Манчестър Сити е в изключителна форма, записвайки пет поредни победи във всички турнири. "Гражданите" елиминираха Брентфорд от Карабао Къп с 2:0 (на 17.12.2025), преди това разгромиха Кристъл Палас като гост с 3:0 (на 14.12.2025), постигнаха ценен успех срещу Реал Мадрид с 2:1 в Шампионската лига (на 10.12.2025), надиграха Съндърланд с 3:0 (на 06.12.2025) и спечелиха зрелищен мач срещу Фулъм с 5:4 (на 02.12.2025). За разлика от тях, Уест Хам не познава вкуса на победата в последните си пет срещи, записвайки две загуби и три равенства. "Чуковете" отстъпиха на Астън Вила с 2:3 (на 14.12.2025), завършиха наравно с Брайтън 1:1 (на 07.12.2025), постигнаха равенство 1:1 срещу Манчестър Юнайтед (на 04.12.2025), загубиха от Ливърпул с 0:2 (на 30.11.2025) и завършиха 2:2 с Борнемут (на 22.11.2025).

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора категорично фаворизира Манчестър Сити, който е спечелил всичките пет двубоя. В последната им среща на 4 януари 2025 г., "гражданите" се наложиха убедително с 4:1 на "Етихад" в мач от Премиър лийг. Преди това, на 31 август 2024 г., Сити победи с 3:1 при гостуването си на Уест Хам. На 19 май 2024 г. отново "гражданите" триумфираха с 3:1 на своя стадион, а на 16 септември 2023 г. постигнаха същия резултат (3:1) при визитата си при "чуковете". Най-убедителната победа в последните пет мача дойде на 3 май 2023 г., когато Манчестър Сити се наложи с 3:0 като домакин. Общо в тези пет срещи "гражданите" са отбелязали 16 гола, допускайки едва 4.

Ерлинг Холанд продължава да бъде основната голова заплаха за Манчестър Сити, като норвежкият нападател демонстрира изключителна резултатност през настоящия сезон. Холанд, който ще навърши 26 години през юли, е в разцвета на силите си и се превърна в истински кошмар за защитата на Уест Хам в предишните им срещи. Неговата способност да се позиционира перфектно в наказателното поле и да реализира с минимум докосвания прави "гражданите" изключително опасни при всяка атака. От страна на Уест Хам, младият португалски талант Матеус Фернандеш се очертава като ключова фигура. 21-годишният полузащитник, който се присъедини към "чуковете" наскоро, показва забележителни технически умения и визия, които го правят централна фигура в офанзивните действия на тима. Въпреки трудния сезон за отбора, Фернандеш демонстрира потенциал да бъде разликата в този мач, особено при контраатаките, които вероятно ще бъдат основното оръжие на гостите срещу доминиращия стил на Манчестър Сити.