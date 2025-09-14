Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Константин Маршавелов избра правилните гуми и спечели в серия Макси

Константин Маршавелов избра правилните гуми и спечели в серия Макси

  • 14 сеп 2025 | 18:09
  • 833
  • 0

Константин Маршавелов (Митсубиши Лансер Ево 10) спечели една меко казаното доминантна победа в серия Макси на „Писта София 2025“, след като избра правилните гуми за състезанието, което започна на мокра писта след падналия лек дъжд върху трасето.

Заради това преваляване стартът беше забавен, а пилотите трябваше да правят сложен избор на гуми. Маршавелов заложи на сигурното и сложи гумите за мокро, докато Пламен Камбуров (Митсубиши Ево 9), който стартира от полпозишъна, избра рязани сликове, надявайки се, че пистата ще изсъхне сравнително бързо.

77 "Писта София 2025" I

На старта пилотът на АСК Доктор Спийд запази първото си място, но още във втората обиколка беше изпреварен от Маршавелов, който с чиста писта пред себе си беше с между седем и осем секунди на обиколка по-бърз от Камбуров. В хода на надпреварата тази разлика спадна, но отново предимството беше на страна на лидера Маршавелов.

77 "Писта София 2025" I

На финала пилотът на К2 Рейсинг Тийм спечели с аванс от цели 47.757 секунди пред Камбуров, който само във финалния тур даде с малко по-добро време от това на победителят. Завършилият на третото място Александър Томов (Субару Импреца) беше затворен с обиколка от Маршавелов, докато Любомир Семедржиев (Мини Купър) и Стоян Апостолов (Хонда Интегра) бяха затворени с по два тура.

Светослав Ковачев (Митсубиши Ево 8) се блъсна още в загряващата обиколка, което доведе до допълнително забавяне на старта, който и без това беше отложен заради дъжда.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

Марк Маркес докосва титлата в MotoGP след победа в Гран При на Сан Марино

  • 14 сеп 2025 | 16:00
  • 1664
  • 0
"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

  • 14 сеп 2025 | 18:13
  • 14172
  • 8
Алекс Антов ликува в серия Спорт на "Писта София 2025"

Алекс Антов ликува в серия Спорт на "Писта София 2025"

  • 14 сеп 2025 | 15:45
  • 1373
  • 0
Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

  • 14 сеп 2025 | 15:05
  • 1430
  • 1
Челестино Виети с втора поредна победа на "Мизано" в Moto2

Челестино Виети с втора поредна победа на "Мизано" в Moto2

  • 14 сеп 2025 | 14:02
  • 967
  • 0
Никола Цолов откри официално "Писта София 2025"

Никола Цолов откри официално "Писта София 2025"

  • 14 сеп 2025 | 13:38
  • 6080
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

Локомотив (Пд) 1:0 Лудогорец, домакините с човек по-малко

  • 14 сеп 2025 | 18:46
  • 12417
  • 14
Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

Нов късен гол донесе успеха на Ливърпул

  • 14 сеп 2025 | 17:57
  • 20533
  • 67
Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

  • 14 сеп 2025 | 18:29
  • 6777
  • 6
Огромен успех за българския тенис!

Огромен успех за българския тенис!

  • 14 сеп 2025 | 18:07
  • 10882
  • 12
Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

Дунав обърна Пирин и продължи безгрешния си поход

  • 14 сеп 2025 | 17:16
  • 13044
  • 11
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 24229
  • 50