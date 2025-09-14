Константин Маршавелов избра правилните гуми и спечели в серия Макси

Константин Маршавелов (Митсубиши Лансер Ево 10) спечели една меко казаното доминантна победа в серия Макси на „Писта София 2025“, след като избра правилните гуми за състезанието, което започна на мокра писта след падналия лек дъжд върху трасето.

Заради това преваляване стартът беше забавен, а пилотите трябваше да правят сложен избор на гуми. Маршавелов заложи на сигурното и сложи гумите за мокро, докато Пламен Камбуров (Митсубиши Ево 9), който стартира от полпозишъна, избра рязани сликове, надявайки се, че пистата ще изсъхне сравнително бързо.

На старта пилотът на АСК Доктор Спийд запази първото си място, но още във втората обиколка беше изпреварен от Маршавелов, който с чиста писта пред себе си беше с между седем и осем секунди на обиколка по-бърз от Камбуров. В хода на надпреварата тази разлика спадна, но отново предимството беше на страна на лидера Маршавелов.

На финала пилотът на К2 Рейсинг Тийм спечели с аванс от цели 47.757 секунди пред Камбуров, който само във финалния тур даде с малко по-добро време от това на победителят. Завършилият на третото място Александър Томов (Субару Импреца) беше затворен с обиколка от Маршавелов, докато Любомир Семедржиев (Мини Купър) и Стоян Апостолов (Хонда Интегра) бяха затворени с по два тура.

Светослав Ковачев (Митсубиши Ево 8) се блъсна още в загряващата обиколка, което доведе до допълнително забавяне на старта, който и без това беше отложен заради дъжда.

Снимки: Владимир Иванов | Снимки: Борислав Цветанов