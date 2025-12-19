Популярни
След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

След над четвърт век по рали отсечките отново ще се състезава Тойота Корола, но новият автомобил няма нищо общо с предшествениците си.

За последно Тойота използва Корола WRC през 1999 година в Световния рали шампионат, а сега Тойота Газу Рейсинг създаде GR Corolla RC2 за рали шампионата на САЩ – ARA.

Появи се първият нов участник в WRC
Появи се първият нов участник в WRC

Новият автомобил, който би трябвало да е на нивото на Rally2 колите в Европа, ще дебютира през март в ралито „100 Acre Wood“, като зад волана ще е американският офроуд пилот Сет Кинтеро.

Програмата на TGR при създаването на новата кола е била много сериозно, като за развитието на автомобила са работили Яри-Мати Латвала – шефът на тима, както и официалният тест пилот на отбора Юхо Ханинен.

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!
Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

23-годишният Кинтеро ще стартира във всички 7 кръга на ARA, като шампионатът е изцяло на макадам, а в Тойота обмислят участието на още един автомобил в определени ралита от ARA.

Това е третото поколение рали версия на Корола – първото е ТЕ20/27 – с нея Хану Микола спечели рали „1000 езера“ през 1975, а Корола WRC беше оръжието на Тойота в битката на колите от първото WRC поколение. И при последното си участие през 1999 с тази кола Тойота спечели световната титла при производителите.

GR Corolla RC2 получава 1,6-литровия 3-цилиндров двигател от GR Yaris Rally2 – колата, която спечели титлата в WRC2 в последните два сезона, като и трансмисията е същата.

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча
Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча
