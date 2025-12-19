След над четвърт век Тойота Корола се връща на рали отсечките

След над четвърт век по рали отсечките отново ще се състезава Тойота Корола, но новият автомобил няма нищо общо с предшествениците си.

За последно Тойота използва Корола WRC през 1999 година в Световния рали шампионат, а сега Тойота Газу Рейсинг създаде GR Corolla RC2 за рали шампионата на САЩ – ARA.

Появи се първият нов участник в WRC

Новият автомобил, който би трябвало да е на нивото на Rally2 колите в Европа, ще дебютира през март в ралито „100 Acre Wood“, като зад волана ще е американският офроуд пилот Сет Кинтеро.

Програмата на TGR при създаването на новата кола е била много сериозно, като за развитието на автомобила са работили Яри-Мати Латвала – шефът на тима, както и официалният тест пилот на отбора Юхо Ханинен.

Томи Макинен за „Саудитска Арабия“: Най-глупавото рали на света!

23-годишният Кинтеро ще стартира във всички 7 кръга на ARA, като шампионатът е изцяло на макадам, а в Тойота обмислят участието на още един автомобил в определени ралита от ARA.

Toyota Corolla WRC



The car being development at Toyota Team Europe.



A rally car based on the E110 Corolla chassis, featuring a modified 3S-GTE 2.0-liter turbocharged inline-4 engine producing around 300 bhp, a six-speed sequential gearbox, and a 4-wheel-drive system derived… pic.twitter.com/ACgZxE9FLA — WRCPAST (@WRCPAST) August 29, 2025

Това е третото поколение рали версия на Корола – първото е ТЕ20/27 – с нея Хану Микола спечели рали „1000 езера“ през 1975, а Корола WRC беше оръжието на Тойота в битката на колите от първото WRC поколение. И при последното си участие през 1999 с тази кола Тойота спечели световната титла при производителите.

GR Corolla RC2 получава 1,6-литровия 3-цилиндров двигател от GR Yaris Rally2 – колата, която спечели титлата в WRC2 в последните два сезона, като и трансмисията е същата.

Официално: Николай Грязин вече е пилот на Ланча