Пилот на М-Спорт ще участва в рали "Дакар" и "Монте Карло"

Пилотът от Люксембург Грегоар Мюнстер ще се присъедини отново към М-Спорт Форд за първия кръг от Световния рали шампионат (WRC) през 2026 г. следващия месец, веднага след като се състезава като навигатор в рали "Дакар".

След два пълни сезона в WRC зад волана на Ford Puma Rally1, Мюнстер загуби мястото си на заводски пилот в М-Спрот. За сезон 2026 тимът на Малкълм Уилсън заложи на двама ирландци: Джошуа Макърлийн, който остава за втора година и дебютантът Джон Армстронг.

Gregoire Munster will compete in Monte-Carlo straight after Dakar in Serderidis' Puma Rally1 🔥 pic.twitter.com/HhYZjUVVLN — Powerslide (@PowerslideMedia) December 19, 2025

От М-Спорт бяха заявили, че предстоят още новини относно пилотския състав, като сега отборът потвърди, че Мюнстер и Луи Лука ще управляват Puma Rally1, собственост на частния пилот Жордан Сердеридис, в рали "Монте Карло" от 22 до 25 януари.

Това означава, че Мюнстер го очаква изключително натоварен януари, тъй като той потвърди също, че ще бъде навигатор на дългогодишния си поддръжник Сердеридис в конструирания от М-Спорт прототип Форд Raptor T1+ в рали "Дакар". Това не е първият път, в който Мюнстер сменя пилотското място с навигаторското, след като по-рано този месец се присъедини към Сердеридис за рали "East African Safari Classic", където двамата завършиха трети с Porsche 911.

Тазгодишното издание на рали "Дакар" трябва да приключи на 17 януари, а опознаването на трасето за Монте Карло ще започне 48 часа по-късно.

Смята се, че това е еднократно участие в категория Rally1, въпреки че по-рано Мюнстер заяви, че проучва възможности за участие в Rally2 през 2026 г.

„Наистина съм щастлив и очаквам с нетърпение да започна сезона в Монте Карло. Там спечелих първата си етапна победа в WRC и това винаги е състезание с коварни условия, понякога дори изцяло зимни със сняг и лед“, заяви Мюнстер.

„Отсечките са доста различни от предишните години, със смесица от нови пътища и някои завръщащи се любими участъци, така че това е вълнуващо ново предизвикателство.“

„Видяхме през 2025 г., че Puma Rally1 се представи добре там с меките гуми на Ханкуук и знам, че имаме всичко необходимо, за да се представим добре. Ще бъде предизвикателство, особено с преминаването директно от рали "Дакар" в Саудитска Арабия към опознаването на трасето на рали "Монте Карло" на следващия ден, така че януари ще бъде много натоварен – но ще имам време да спя през февруари.“

Снимки: Gettyimages