Безпощаден Джошуа приключи Пол за шест рунда и го нокаутира

Антъни Джошуа победи Джейк Пол в дългоочакваната битка на боксова гала вечер, която се проведе в Маями, Флорида, в ранните часове на днешния 20-и декември (събота). Двубоят стартира малко след 6:30 часа сутринта българско време. Джошуа стигна до успеха след нокаут в 6-ия рунд, като още в 3-тия и след това в 5-ия прати съперника си в нокдаун.

ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6 #JakeJoshua pic.twitter.com/rDlWbylK2S — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Щетите върху Пол не са малки, тъй като след края на двубоя стана ясно, че е със счупена челюст.

Jake Paul after getting KOd by Anthony Joshua: "I think my jaw is broken." 😭 #JakeJoshua pic.twitter.com/gVexEqR4sq — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Преди този двубой Джейк Пол имаше само една загуба (12-2, 7 нокаута) и бе в серия от шест поредни победи. Джошуа пък затвърди майсторството си в нокаута (28-4, 25 нокаута).

How Jake Paul and Anthony Joshua stack up #JakeJoshua pic.twitter.com/0fr2obMinq — Netflix (@netflix) December 20, 2025

В първия рунд Пол се опитваше да стои далеч от Джошуа. След това в първия случай, когато скъси дистанцията, почти получи. Тогава последва клинч от Пол, който хвана Джошуа и падна във въжетата.

JAKE PAUL VS. ANTHONY JOSHUA IS UNDERWAY.



LIVE NOW ONLY ON NETFLIX! #JakeJoshua pic.twitter.com/HMYhjaep5g — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Нататък американецът отправи удар в тялото, което бе и последното му активно действие за тази част. Джошуа опита десен удар, но не намери целта, след което продължи да преследва съперника си в ринга.

Пол стартира втория рунд с удар в тялото, което провокира Джошуа и британецът започна да изглежда все по-агресивен. Първо той пропусна силен десен удар, след което направи добър джаб, последван от удар в тялото. Това върна ситуацията от края на първия рунд и Пол отстъпваше, докато съперникът му го преследваше. Пол опита да излезе от тази ситуация с удар в тялото, но получи цената на ляв удар от Джошуа, който приключи рунда с още един джаб.

Така се стигна до третия рунд, в който британецът прати американския си съперник в нокдаун. Пол вече бе изморен и прецени, че новото отбягване на ударите само ще му попречи допълнително и вместо това изпробва серия от клинчове, като в един от тях американецът нанесе джаб. Доминацията обаче отново бе за Джошуа и той нанесе тежък десен, последван от няколко джаба, а Пол започна дори да се препъва по въжетата.

Четвъртият рунд не поднесе никаква промяна и постоянната доминация от джабове и десни на Джошуа се редуваше с временни клинчове на Пол, които изглежда че просто отлагаха неизбежното. Дори американецът получи предупреждение от рефера след поредния си клинч, а след нов джаб на противника се подхлъзна комично.

30 секунди преди края на рунда Пол отново бе на колене, но Джошуа не успя да го довърши в този критичен момент, тъй като в пика на възхода си получи предупреждение от рефера.

В петия рунд Пол за трети път падна на колене след ъперкът на Джошуа, като мачът не бе прекратен. След като двубоят продължи, Пол нанесе удар с лявата ръка, но веднага бе контриран с джаб и неколкократни удари в тялото. Тогава Пол започна да изпитва проблеми в крака и за пети път бе на колене, а този път реферът започна да отброява. Американецът все пак устоя и, колкото и да бе непосилно, издържа още 45 секунди до гонга, за да продължи агонията си поне за още един рунд.

В шестия рунд обаче всичко приключи, въпреки че Пол продължи с отчаяните си опити да се задържи. От самото начало изглеждаше изтощен и още при един от първите удари, които получи, падна в трети нокдаун. След изправянето Джошуа реши да приключи всичко и започна финално преследване по ринга, което напомняше моментите от първия рунд, но във вече много по-агонизиращ вид. Пол дори не запази достойнство, като направи провокация с изплезен език, а тогава британецът се развихри и започна да го пресира здраво. Натискът завърши с мощен прав десен и Пол падна за пореден път, като този път не издържа отброяването и агонията, която продължи прекалено дълго, приключи най-накрая.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025