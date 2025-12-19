Болоня - Интер (съставите)

Отборите на Болоня и Интер ще определят втория финалист в тазгодишното издание на турнира за Суперкупата на Италия. Както и в предходните няколко сезона домакин на турнира е Саудитска Арабия, а сблъсъкът ще се изиграе на стадион "Ал-Авал Парк" в Рияд. Срещата е в днешния 19-и декември (петък) и стартира от 21:00 часа българско време, а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на двубоя в реално време.

Интер определено е хегемон в турнира във времето, откакто той се играе в този си формат, като "нерадзурите" спезелиха трофея три пъти в последните четири издания. В началото на тази астрономическа година обаче - в разгара на предходния сезон 2024/2025, те бяха детронирани по болезнен начин от градския съперник Милан след обрат с 2:3. Все пак те ще имат шанса да спорят за отличието за пета поредна година.

Милан триумфира със Суперкупата след велик обрат в паметно дерби с Интер

"Росонерите" пък няма да имат шанс да защитят Суперкупата, тъй като във вчерашния първи полуфинал шампионът Наполи удари съперника от Северна Италия с 2:0.

Наполи пребори Милан и очаква Болоня или Интер на финал

Болоня, от своя страна, изглежда като тимът с най-малък шанс да грабне отличието, но момчетата на Винченцо Италиано ще опитат да направят следващата крачка в развитието си. През миналата година те се завърнаха в европейските клубни турнири, където се изявяват солидно вече втори пореден сезон, а в средата на 2025 г. триумфираха с Купата на Италия. Така че апетитите на момчетата от Емилия-Романа със сигурност са пораснали достатъзно много, за да преследват нов трофей и няма да излязат като обречени срещу Интер.

Болоня разплака Милан и вдигна първи голям трофей от половин век насам

How we line-up to face Inter in the #EASPORTSFCSupercup 📋



Presented by https://t.co/V4220TpaIV pic.twitter.com/lVjLajUZTr — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) December 19, 2025

БОЛОНЯ - ИНТЕР



Суперкупа на Италия, Полуфинал



Стартовите състави



Болоня: 13. Федерико Равалия, 2. Емил Холм, 14. Торбьорн Хегем, 26. Йон Лукуми, 33. Хуан Миранда, 6. Никола Моро, 4. Томазо Побега, 7. Рикардо Орсолини, 21. Йенс Одгор, 10. Федерико Бернардески, 9. Сантиаго Кастро

Старши треньор: Винченцо Италиано



Интер: 13. Хосеп Мартинес, 31. Ян Бисек, 6. Стефан де Фрай, 95. Алесандро Бастони, 11. Луиш Енрике, 23. Николо Барела, 7. Пьотър Жиелински, 22. Хенрих Мхитарян, 32. Федерико Димарко, 9. Маркюс Тюрам, 14. Анже-Йоан Бони

Старши треньор: Кристиан Киву



НАЧАЛО: 19 декември 2025 г. (петък) | 21:00 часа

СТАДИОН: "Ал-Авал Парк", Рияд (Саудитска Арабия)

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Даниеле Чифи