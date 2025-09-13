Популярни
Алекс Антов срещу Юлиан Серафимов в серия Спорт

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 75
  • 0

Представителите на две известни български моторспорт фамилии Александър Антов и Юлиан Серафимов са готови за оспорвана битка за победата в серия Спорт на „Писта София 2025“.

Антов изрично посочи Серафимов като основния си съперник за първото място, а Юлиан допълни, че се надява да няма технически проблеми след трудностите на планинско състезание „Лясковец“.

Интересното е, че и двамата са на мнение, че в тяхната серия квалификацията няма да е особено важна, което обещава повече атаки и изпреварвания .

Вижте във видеата какво казаха преди старта на „Писта София 2025“ Антов и Серафимов.

Снимки: Владимир Иванов

