Алекс Антов срещу Юлиан Серафимов в серия Спорт

Представителите на две известни български моторспорт фамилии Александър Антов и Юлиан Серафимов са готови за оспорвана битка за победата в серия Спорт на „Писта София 2025“.

Антов изрично посочи Серафимов като основния си съперник за първото място, а Юлиан допълни, че се надява да няма технически проблеми след трудностите на планинско състезание „Лясковец“.

Интересното е, че и двамата са на мнение, че в тяхната серия квалификацията няма да е особено важна, което обещава повече атаки и изпреварвания .

Вижте във видеата какво казаха преди старта на „Писта София 2025“ Антов и Серафимов.

Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда

Снимки: Владимир Иванов