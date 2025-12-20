Рома и Юве в супер сблъсъка от Серия А този кръг

Ювентус и Рома ще се изправят един срещу друг в мач от италианската Серия А на 20 декември 2025 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Алианц Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от съдията Симоне Соца, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък от италианския елит. Двата отбора се намират в горната част на класирането и мачът се очертава като ключов за амбициите им през сезон 2025/2026.

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Рома заема четвъртото място в Серия А с 30 точки след 15 изиграни мача, докато Ювентус е пети с 26 точки от същия брой срещи. Разликата от 4 точки между двата отбора прави този двубой особено важен за домакините, които с евентуална победа могат да намалят изоставането си и да се доближат до зоната на Шампионската лига. "Вълците" имат впечатляваща защита с едва 8 допуснати гола, което е сред най-добрите постижения в лигата. От друга страна, "бианконерите" са отбелязали 19 гола, но са допуснали 14, което показва известни проблеми в отбранителен план. Победа за гостите би затвърдила позицията им в топ 4 и би увеличила преднината им пред прекия конкурент.

Резерва зарадва Ювентус в Болоня

Ювентус демонстрира добра форма в последните си пет мача с четири победи и само една загуба. "Старата госпожа" постигна важна победа като гост срещу Болоня (0:1) на 14 декември, а преди това се наложи над Пафос (2:0) в Шампионската лига на 10 декември. Единственото поражение дойде от Наполи (2:1) на 7 декември. Преди това "бианконерите" победиха Удинезе (2:0) за Купата на Италия и Каляри (2:1) в Серия А. Рома също показва добри резултати с три победи и две загуби в последните си пет срещи. "Вълците" победиха Комо (1:0) на 15 декември и впечатлиха с убедителна победа като гост срещу Селтик (0:3) в Лига Европа на 11 декември. Преди това обаче отборът претърпя две последователни загуби – от Каляри (1:0) на 7 декември и от Наполи (0:1) на 30 ноември, преди да се наложи над Мидтиланд (2:1) в европейските клубни турнири.

В последните пет сблъсъка между Ювентус и Рома се наблюдава равновесие, като всеки от отборите има по една победа и три мача са завършили наравно. Последната среща между двата тима се състоя на 6 април 2025 г., когато Рома и Ювентус завършиха 1:1 в мач от Серия А. Преди това, на 1 септември 2024 г., двубоят в Торино завърши без победител – 0:0. На 5 май 2024 г. отново имаше равенство (1:1) в Рим. Последната победа на Ювентус датира от 30 декември 2023 г., когато "бианконерите" се наложиха с минималното 1:0 на своя стадион. Рома пък спечели последно на 5 март 2023 г. със същия резултат (1:0) като домакин. Историята на последните срещи показва, че двубоите между тези два отбора обикновено са оспорвани и с малко голове.

Кенан Йълдъз се очертава като ключова фигура за Ювентус в предстоящия двубой. Младият турски талант, роден през 2005 г., се утвърди като един от най-креативните играчи в състава на "бианконерите" през този сезон. Действащ зад нападателя в схемата 3-4-2-1, Йълдъз впечатлява с техническите си умения и способността да създава голови положения. От другата страна, Матиас Соуле ще бъде играчът, от когото Рома ще очаква най-много. Аржентинският офанзивен халф, роден през 2003 г., се превърна в основен двигател на атаките на "вълците". Интересен е фактът, че Соуле е бивш играч на Ювентус, което добавя допълнителна емоционална стойност към неговото представяне в този мач. Двамата млади таланти ще бъдат под светлината на прожекторите в този важен сблъсък, който може да определи посоката на сезона за двата отбора.