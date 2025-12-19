Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

Уилямс стана първият тим, който показа цветовата си схема за първия тест с новите автомобили за сезон 2026 във Формула 1. Тимовете, чиито коли са готови в края на януари, ще имат на разположение три дни между 26 и 30 януари за тестове.

От тима определиха новата цветова схема като „стелт“, като това се вписва в изискванията на Формула 1 отборите да използват „камуфлажни“ разцветки за първия неофициален тест.

Barcelona is calling for our stealth livery 📞🤩 pic.twitter.com/pYZZJ3yvPr — Atlassian Williams Racing (@WilliamsF1) December 19, 2025

Ферари ще представи новия си болид на 23 януари

Тази цветова схема, носеща името „Flow State“ е събрала най-много гласове сред феновете, които гласуваха за това с каква разцветка да участва Уилямс на първите тестове догодина.

Само трима пилоти с нови номера догодина