Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

Уилямс стана първият тим, който показа цветовата си схема за първия тест с новите автомобили за сезон 2026 във Формула 1. Тимовете, чиито коли са готови в края на януари, ще имат на разположение три дни между 26 и 30 януари за тестове.
От тима определиха новата цветова схема като „стелт“, като това се вписва в изискванията на Формула 1 отборите да използват „камуфлажни“ разцветки за първия неофициален тест.
Ферари ще представи новия си болид на 23 януари
Тази цветова схема, носеща името „Flow State“ е събрала най-много гласове сред феновете, които гласуваха за това с каква разцветка да участва Уилямс на първите тестове догодина.