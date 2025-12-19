Популярни
Уилямс показа цветовете си за тестовете в Барселона

  • 19 дек 2025 | 17:28
  • 416
  • 0

Уилямс стана първият тим, който показа цветовата си схема за първия тест с новите автомобили за сезон 2026 във Формула 1. Тимовете, чиито коли са готови в края на януари, ще имат на разположение три дни между 26 и 30 януари за тестове.

От тима определиха новата цветова схема като „стелт“, като това се вписва в изискванията на Формула 1 отборите да използват „камуфлажни“ разцветки за първия неофициален тест.

Ферари ще представи новия си болид на 23 януари
Тази цветова схема, носеща името „Flow State“ е събрала най-много гласове сред феновете, които гласуваха за това с каква разцветка да участва Уилямс на първите тестове догодина.

Само трима пилоти с нови номера догодина
