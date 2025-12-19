Норис се прицели в постижение на Хамилтън

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис е 11-ят британец, взел титлата. Преди него това постигнаха Майк Хоутърн, Греъм Хил, Джим Кларк, Джон Съртийс, Джеки Стюарт, Джеймс Хънт, Найджъл Менсъл, Деймън Хил, Дженсън Бътън и Люис Хамилтън.
Норис донесе 21-ата титла на британците, но интересното е, че от пилотите преди него – между 1958 и 2020 година, единствено Хамилтън успя да защити короната си.
Хил, Кларк и Стюарт имат повече от една титла, но те не са поредни и първата успешна защита на титлата е дело на Хамилтън, който през 2015 защити короната си от 2014 година.
Люис записа четири поредни титли между 2017 и 2020 и по този показател се изравни с Хуан Мануел Фанджо и Макс Верстапен, а тази година Норис детронира Макс и го лиши от пета поредна титла.
Хамилтън има общо 7 световни титли, като първата от тях е с Макларън, а другите 6 – с Мерцедес.
Снимки: Gettyimages