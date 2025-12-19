Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Норис се прицели в постижение на Хамилтън

Норис се прицели в постижение на Хамилтън

  19 дек 2025 | 15:39
  • 84
  • 0

Новият световен шампион във Формула 1 Ландо Норис е 11-ят британец, взел титлата. Преди него това постигнаха Майк Хоутърн, Греъм Хил, Джим Кларк, Джон Съртийс, Джеки Стюарт, Джеймс Хънт, Найджъл Менсъл, Деймън Хил, Дженсън Бътън и Люис Хамилтън.

Норис донесе 21-ата титла на британците, но интересното е, че от пилотите преди него – между 1958 и 2020 година, единствено Хамилтън успя да защити короната си.

Само трима пилоти с нови номера догодина
Само трима пилоти с нови номера догодина

Хил, Кларк и Стюарт имат повече от една титла, но те не са поредни и първата успешна защита на титлата е дело на Хамилтън, който през 2015 защити короната си от 2014 година.

Люис записа четири поредни титли между 2017 и 2020 и по този показател се изравни с Хуан Мануел Фанджо и Макс Верстапен, а тази година Норис детронира Макс и го лиши от пета поредна титла.

Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката
Верстапен: Не сме загубили титлата, не бяхме в битката

Хамилтън има общо 7 световни титли, като първата от тях е с Макларън, а другите 6 – с Мерцедес.

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!
Снимки: Gettyimages

