Никола Цолов откри официално "Писта София 2025"

Голямата звезда на българския автомобилен спорт Никола Цолов откри официално тазгодишното издание на „Писта София“, което се провежда на пътния възел около Бизнес парка в столичния квартал „Младост 4“.

Българския лъв е официален гост на състезанието, което прави своето завръщане след двугодишно отсъствие. Цолов направи едно демонстративна обиколка на трасето, след което държа кратко слово пред събралите се фенове.

„Много се радвам, че моторният спорт продължава да се развива и да го има в България. Трябва да има такива състезания, за да си изкарваме адреналина и да не се надбягваме по пътищата“, каза вицешампионът във Формула 3 за 2025 година.

Снимки: Sportal.bg