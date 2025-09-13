Стоян Апостолов вече не брои стартовете си на "Писта София", идва с нова Хонда

Стоян Апостолов ще се състезава този уикенд в серия Макси, като обясни, че вече не брои стартовете си на „Писта София“, но иска да провери възможностите на новата си кола.

„Нов автомобил, но не сменяме марката, от много време се състезавам с Хонда - заяви Апостолов за Sportal.bg преди техническия преглед на „Писта София 2025“. – Дори няма значение в коя серия съм, искам да видя дали автомобилът ни се е получил добър, за да продължим да го развиваме.“

Снимки: Владимир Иванов