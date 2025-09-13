Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

  • 13 сеп 2025 | 16:04
Константин Маршавелов има амбицията да се бори за победата на „Писта София 2025“ и титлата на България този сезон, а преди началото на софийската надпревара пилотът заяви, че се надява на „по-добри резултати“.

Маршавелов стартира с нов автомобил за серия Макси – Мицубиши Лансър Ево X, като разкри и някои подробности за новия проект, който ще дебютира утре пред родна публика.

Вижте във видеото какво заяви преди старта на „Писта София 2025“ Маршавелов.

 17 Писта София 2025 - събота
Снимки: Владимир Иванов

