Константин Маршавелов: Надявам се на по-добри резултати

Константин Маршавелов има амбицията да се бори за победата на „Писта София 2025“ и титлата на България този сезон, а преди началото на софийската надпревара пилотът заяви, че се надява на „по-добри резултати“.

Маршавелов стартира с нов автомобил за серия Макси – Мицубиши Лансър Ево X, като разкри и някои подробности за новия проект, който ще дебютира утре пред родна публика.

Маршавелов срещу Камбуров на “Писта София 2025”

Вижте във видеото какво заяви преди старта на „Писта София 2025“ Маршавелов.

Константин Маршавелов с първи обиколки на обновената писта "Дракон"

