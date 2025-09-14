Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

Дончо Дончев спечели по доста доминантен начин победата в състезанието от серия Лада на „Писта София 2025“, което беше спряно и рестартирано заради инцидент в четвъртата обиколка.

Дончев потегли от полпозишъна, който той си заслужи с най-доброто си време в тренировките по-рано през деня. Състезателят на Ефко Рейсинг запази първото си място, а плътно зад него застана Цветелин Велков, които пробва няколко атаки в спирането за обратния завой в края на обиколката, но всеки път оставаше от външната страна и така и не успя да намери път покрай лидера.

Надпреварата беше спряна в четвъртата обиколка, след като колата на Евгени Семерджиев се повреди малко преди спирането за кръговото движение преди правата пред зала „Левски София“. Заради разсипаното по пистата масло движещият се малко зад него Момчил Младенов не успя да спре за кръговото и се удари в него, което наложи спирането на състезанието.

След забавяне от близо половин час то беше рестартирано и Дончев и Велков възобновиха своя дуел в челото. Отново обаче Дончев парираше всички атаки на своя съперник и заслужено стигна до победата пред Красимир Шукадаров и Владимир Ганев, които завършиха втори и трети. Велков остана едва четвърти, след като загуби повече от минута в последната обиколка на състезанието.

Снимки: Борислав Цветанов