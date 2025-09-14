Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

  • 14 сеп 2025 | 15:05
  • 727
  • 0
Победа за Дончо Дончев в серия Лада на "Писта София 2025"

Дончо Дончев спечели по доста доминантен начин победата в състезанието от серия Лада на „Писта София 2025“, което беше спряно и рестартирано заради инцидент в четвъртата обиколка.

Дончев потегли от полпозишъна, който той си заслужи с най-доброто си време в тренировките по-рано през деня. Състезателят на Ефко Рейсинг запази първото си място, а плътно зад него застана Цветелин Велков, които пробва няколко атаки в спирането за обратния завой в края на обиколката, но всеки път оставаше от външната страна и така и не успя да намери път покрай лидера.

58 "Писта София 2025" I

Надпреварата беше спряна в четвъртата обиколка, след като колата на Евгени Семерджиев се повреди малко преди спирането за кръговото движение преди правата пред зала „Левски София“. Заради разсипаното по пистата масло движещият се малко зад него Момчил Младенов не успя да спре за кръговото и се удари в него, което наложи спирането на състезанието.

58 "Писта София 2025" I

След забавяне от близо половин час то беше рестартирано и Дончев и Велков възобновиха своя дуел в челото. Отново обаче Дончев парираше всички атаки на своя съперник и заслужено стигна до победата пред Красимир Шукадаров и Владимир Ганев, които завършиха втори и трети. Велков остана едва четвърти, след като загуби повече от минута в последната обиколка на състезанието.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Сан Марино в MotoGP

  • 14 сеп 2025 | 08:01
  • 4484
  • 2
Безкомпромисен Ожие поведе в рали „Чили“

Безкомпромисен Ожие поведе в рали „Чили“

  • 14 сеп 2025 | 00:39
  • 1246
  • 1
Ойт Танак спрял, за да запази втория двигател

Ойт Танак спрял, за да запази втория двигател

  • 13 сеп 2025 | 21:19
  • 1394
  • 0
Лош късмет за Верстапен на „Нюрбургринг“, но ще получи лиценз

Лош късмет за Верстапен на „Нюрбургринг“, но ще получи лиценз

  • 13 сеп 2025 | 20:00
  • 2780
  • 0
Усетете атмосферата на подготовката за „Писта София 2025“

Усетете атмосферата на подготовката за „Писта София 2025“

  • 13 сеп 2025 | 19:08
  • 2755
  • 0
Еванс се върна начело на рали „Чили“

Еванс се върна начело на рали „Чили“

  • 13 сеп 2025 | 18:51
  • 951
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

Сашо Димитров за България: Ако решат, ще поговорим

  • 14 сеп 2025 | 13:02
  • 7225
  • 18
Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

Керкез за бивш бос на тим от efbet Лига: Клубът му беше срам за България, атакува ме, защото не взех зет му в ЦСКА

  • 14 сеп 2025 | 09:53
  • 31759
  • 33
Пирин 1:0 Дунав, ранен гол за домакините

Пирин 1:0 Дунав, ранен гол за домакините

  • 14 сеп 2025 | 15:17
  • 3087
  • 0
Ливърпул е без Исак срещу Бърнли (съставите)

Ливърпул е без Исак срещу Бърнли (съставите)

  • 14 сеп 2025 | 14:57
  • 3070
  • 2
Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

Тест за "сините" в "Надежда", Генчев посреща своя наследник в Левски

  • 14 сеп 2025 | 07:59
  • 19335
  • 36
Кой ще стъпи на европейския трон?

Кой ще стъпи на европейския трон?

  • 14 сеп 2025 | 07:09
  • 9832
  • 2