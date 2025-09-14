Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  3. Димитър Кондев с категорична победа в серия Туринг, въпреки наказание

Димитър Кондев с категорична победа в серия Туринг, въпреки наказание

  • 14 сеп 2025 | 16:30
  • 809
  • 0
Димитър Кондев с Хонда Сивик спечели една категорична победа в състезанието от серия Туринг на „Писта София 2025“, въпреки че беше наказан с цели 15 секунди след финала заради фалстарт.

Пилотът на АСК Ефко Рейсинг беше безкомпромисен по дистанцията от 14 обиколки и пресече финалната линия с аванс от 34.4 секунди пред втория Косю Йорданов с Рено Меган Макси. Така след наказанието на Кондев неговият краен аванс стана 19.4 секунди, което си е повече от убедителна победа.

58 "Писта София 2025" I

Трети се класира съотборникът на победителя Динко Монев, а до финала стигнаха още Александър Ем. Димитров и Кристиян Христов. Венцислав Ридарски отпадна от третото място в 12-та обиколка, а по-рано Нейко Нейков напусна състезанието от втората позиция, след като беше направил отличен старт от шестото място на стартовата решетка.

Снимки: Борислав Цветанов

