Димитър Кондев с категорична победа в серия Туринг, въпреки наказание

Димитър Кондев с Хонда Сивик спечели една категорична победа в състезанието от серия Туринг на „Писта София 2025“, въпреки че беше наказан с цели 15 секунди след финала заради фалстарт.

Пилотът на АСК Ефко Рейсинг беше безкомпромисен по дистанцията от 14 обиколки и пресече финалната линия с аванс от 34.4 секунди пред втория Косю Йорданов с Рено Меган Макси. Така след наказанието на Кондев неговият краен аванс стана 19.4 секунди, което си е повече от убедителна победа.

Трети се класира съотборникът на победителя Динко Монев, а до финала стигнаха още Александър Ем. Димитров и Кристиян Христов. Венцислав Ридарски отпадна от третото място в 12-та обиколка, а по-рано Нейко Нейков напусна състезанието от втората позиция, след като беше направил отличен старт от шестото място на стартовата решетка.

Снимки: Борислав Цветанов