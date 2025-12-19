11-те на Берое и Лудогорец

Станаха ясни стартовите състави на Берое и Лудогорец, които ще закрият футболната 2025 година с отложена среща от 6-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в Стара Загора стартира в 17:30 часа.

БЕРОЕ - ЛУДОГОРЕЦ

Стартови състави:

Берое: 99. Валентино Кинтеро, 4. Факундо Константини, 3. Хуан Пабло Саломони, 27. Аугусто Дабо, 7. Хуан Пинеда, 24. Стефан Гаврилов, 18. Стилян Русенов, 23. Тижан Сона, 17. Уесли Дуал, 11. Исмаел Ферер, 10. Даниел Бодега;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 3. Антон Недялков, 4. Диниш Алмейда, 9. Квадво Дуа, 11. Кайо Видал, 14. Петър Станич, 17. Сон, 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси, 55. Идан Нахмиас, 77. Ерик Маркус.