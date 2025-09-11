Популярни
Никола Цолов ще е специален гост на "Писта София 2025"

  • 11 сеп 2025 | 15:21
  • 430
  • 1

Вицешампионът във Формула 3 Никола Цолов ще е специален гост на “Писта София 2025” в неделя, обявиха от Автомобилната федерация на България (АФБ). Състезанието ще събере най-добрите пистови пилоти у нас, а присъствието на Никола Цолов ще даде допълнителен заряд и емоция на феновете.

Българския лъв се пребори за второто място в крайното класиране на Формула 3 за 2025 година, а той и съотборниците му в Кампос Рейсинг донесоха първата отборна титла на испанския тим.

“Присъствието на Никола Цолов в София е не просто жест към родните фенове - то е и своеобразен мост между големите международни шампионати и българската автомобилна сцена - се казва в съобщението на АФБ преди състезанието. - Хиляди почитатели очакват да го видят отблизо, да чуят неговите впечатления и да усетят духа на световните писти, пренесен в сърцето на България.

“За младите пилоти, които ще застанат на старта на “Писта София 2025”, срещата с Никола ще е допълнителна мотивация и пример за това, че с упорит труд и талант българските състезатели могат да достигнат върховете на моторния спорт.”

