Алекс Антов ликува в серия Спорт на "Писта София 2025"

Александър Антов с Хонда Сивик спечели надпреварата в серия Спорт на „Писта София 2025“, побеждавайки с повече от комфортен аванс Илия Вачев със Ситроен Саксо.

Антов започна дистанцията от 14 обиколки на трасето в столичния квартал „Младост 4“ от полпозишъна, след като беше най-бърз в тренировките по-рано през деня. Представителят на АСК Доктор Спийд запази лидерската си позиция в началото, а плътно зад него застана Илиян Серафимов (Хонда Сивик).

Пилотът на АСК Ефко Рейсинг обаче напусна надпреварата с повреда в осмата обиколка, което разхлаби примката около врата на Антов. След отпадането на Серафимов на втората позиция се изкачи Божидар Тонев (Ситроен Саксо), но самият той също срещна технически проблеми и отпадна в десетата обиколка, което изкачи Вачев на втората позиция.

На финала Антов спечели с аванс от малко над 22 секунди пред Вачев, а трети на 36 секунди зад победителя остана Мартин Петков, също със Ситроен Саксо. Покрай карирания флаг минаха още Виктор Несторов (Хонда Сивик), Иван Бакърджиев (Пежо 106) и Иван Динев (Пежо 106).

Снимки: Борислав Цветанов