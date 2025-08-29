Кубински победи в тройния скок във финала на Диамантената лига

Кубинци спечелиха диамантените трофеи в тройния скок при жените и мъжете. При мъжете са наложи европейският и световен шампион в зала от тази зима Анди Диаз Ернандес, който се състезава за Италия. Той постигна 17.56 м (-0.3 м/сек) за първото място. Друг кубинец, но състезаващ се за Португалия Педро Пичардоп завърши втори със 17.47 м (+0.4 м/сек). Алжирецът Ясер Мохамед Трики допълни тройката със 17.42 м (-0.3 м/сек).

При жените тройката беше изцяло кубинска, а трофея отиде в ръцете на Леянис Перес Ернандес с 14.91 м (-0.5 м/сек).

Снимки: Gettyimages