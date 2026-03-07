Популярни
Шимански и Схилдер с най-добри резултати в света за сезона в Берлин

  • 7 март 2026 | 13:24
  • 249
  • 0
Шимански и Схилдер с най-добри резултати в света за сезона в Берлин

Якуб Шимански продължи подготовката си за Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун на родна земя, като постави нов полски рекорд на 60 метра с препятствия от 7.37 секунди. Постижението беше регистрирано на турнира ISTAF Indoor в Берлин, част от Сребърния тур на Световната атлетика в зала.

Този резултат изкачва европейския шампион в зала до седмо място във вечната световна ранглиста и удължава победната му серия на 60 метра с препятствия до 11 състезания през настоящия сезон.

Световната шампионка в тласкането на гюле Джесика Схилдер също постигна най-добър резултат в света за сезона, изпращайки уреда на 20.69 метра. С това тя изравни националния рекорд на Нидерландия, който постави при спечелването на европейската титла в зала в Апелдорн миналата година. Тогавашното ѝ постижение в Апелдорн беше най-силното в света в зала от 2013 г. насам.

Резултатът от 20.69 метра в Берлин добавя 20 сантиметра към предишния ѝ водещ резултат за сезона, който също беше постигнат в Апелдорн миналия месец. Схилдер вече притежава три от четирите най-силни постижения за сезона и остава непобедена през 2026 г.

Първият ѝ успешен опит в състезанието дойде в третия кръг – 20.38 метра, последван от 20.03 метра. Тя завърши представянето си по впечатляващ начин, постигайки 20.69 метра в последния си опит.

Шимански също поддържа своята победна серия в Берлин, а с времето си от 7.37 секунди вече дели първото място в ранглистата за сезона с шампиона на САЩ в зала Дилън Биърд и сребърния медалист Трей Кънингам.

Само един европейски атлет е бягал по-бързо в историята – бившият световен рекордьор Колин Джаксън от Великобритания с неговите резултати от 7.30 и 7.36 секунди, постигнати през 1994 г.

Предишният национален рекорд на Шимански беше 7.39 секунди, поставен в Лодз през февруари миналата година. 23-годишният атлет ще се стреми да пренесе тази впечатляваща форма в Торун, където Световното първенство в зала ще се проведе от 20 до 22 март.

В Берлин Полша записа двойна победа, след като Дамян Чикиер завърши втори във финала със 7.55 секунди.

В другите дисциплини британецът Джеремая Азу постигна личен рекорд и рекорд на турнира от 6.47 секунди в спринта на 60 метра преди защитата на световната си титла в зала в Торун. С този резултат той се изкачва до пето място в ранглистата за сезона. Еманюел Есеме остана втори с 6.55 секунди.

При жените на 60 метра с препятствия нидерландката Надин Висер, бронзова медалистка от световното в зала през 2018 г., изпревари с малко световната шампионка на 100 метра с препятствия от Швейцария Дитаджи Камбунджи – 7.81 срещу 7.82 секунди. Канадката Саде Маккрийт спечели спринта на 60 метра със 7.12 секунди.

Снимки: Imago

