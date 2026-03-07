Втора лига на живо: започна първата битка

В съботния ден стартира XXIII кръг от Втора лига. Битките започват с люто регионално дерби - Вихрен (Сандански) приема Беласица, след което в следобеда ще се изиграят още пет двубоя. Лидерът Дунав (Русе) посреща Лудогорец II, а Спартак (Плевен) е домакин на "акулите" от Черноморец (Бургас). Ще бъде интересно и на Стадиона на мира, където Миньор (Перник) излиза срещу Марек в друга мач с много заряд.
Втора лига, XXIII кръг:
7 март 2026 г., събота, 12:15 ч.
Вихрен (Сандански) 0:0 Беласица (Петрич)
Вихрен 0:0 Беласица
7 март 2026 г., събота, 15:30 ч.
Дунав (Русе) - Лудогорец II
Спартак (Плевен) - Черноморец (Бургас)
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър (Пазарджик)
Янтра (Габрово) - Спортист (Своге)
8 март 2026 г., неделя, 15:30 ч.
Фратрия - Севлиево
9 март 2026 г., понеделник, 15:30 ч.
ЦСКА II - Пирин (Благоевград)