  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Втора лига на живо: започна първата битка

Втора лига на живо: започна първата битка

  • 7 март 2026 | 12:15
  • 711
  • 1
Втора лига на живо: започна първата битка

В съботния ден стартира XXIII кръг от Втора лига. Битките започват с люто регионално дерби - Вихрен (Сандански) приема Беласица, след което в следобеда ще се изиграят още пет двубоя. Лидерът Дунав (Русе) посреща Лудогорец II, а Спартак (Плевен) е домакин на "акулите" от Черноморец (Бургас). Ще бъде интересно и на Стадиона на мира, където Миньор (Перник) излиза срещу Марек в друга мач с много заряд.

Втора лига, XXIII кръг:

7 март 2026 г., събота, 12:15 ч.

Вихрен (Сандански) 0:0 Беласица (Петрич)

Вихрен 0:0 Беласица
Вихрен 0:0 Беласица

7 март 2026 г., събота, 15:30 ч.

Дунав (Русе) - Лудогорец II

Спартак (Плевен) - Черноморец (Бургас)

Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър (Пазарджик)

Миньор (Перник) - Марек

Янтра (Габрово) - Спортист (Своге)

8 март 2026 г., неделя, 15:30 ч.

Фратрия - Севлиево

9 март 2026 г., понеделник, 15:30 ч.

ЦСКА II - Пирин (Благоевград)

