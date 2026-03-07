11-те на Септември (София) и Черно море

Станаха ясни стартовите състави на Септември (София) и Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига.

СЕПТЕМВРИ - ЧЕРНО МОРЕ 0:0

Стартови състави:



Септември: 21. Янко Георгиев, 33. Галин Иванов, 23. Робин Шутен, 4, Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 27. Георги Върбанов, 5. Йоан Бауренски, 14. Кубрат Йонашчъ, 17. Николас Фонтейн, 10. Стефан Стоянович, 9. Бертран Фурие



Черно море: 81. Кристиан Томов, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 2. Цветомир Панов, 15. Даниел Мартин, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 71. Васил Панайотов, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни, 9. Хорхе Падийя