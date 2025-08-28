Популярни
Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
  Вархолм и Бол демонстрираха класа и рекорди за диамантите на 400 м/пр

  • 28 авг 2025 | 22:07
  • 516
  • 0
Световният рекордьор на 400 метра с препятствия при мъжете Карстен Вархолм и европейската рекордьорка в същата дисциплина при жените Фемке Бол бяха безапелационни по пътя към диамантените трофеи за 2025 г. Вархолм се наложи при мъжете в Цюрих с нов рекорд на турнира от 46.70 секунди. Той подобри собствения си рекорд на надпреварата, който беше 46.92 сек от 2019 г.

Катарецът Абдерахман Самба зае втората позиция с 47.45 сек, а нигериецът Езекиел Натаниел се нареди трети с 47.56 сек.

При жените Бол също спечели с нов рекорд на турнира от 52.18 сек. Тя също коригира собственото си постижение на надпреварата, което беше 52.80 сек от 2021 г. Емма Заплетанова постави нов национален рекорд на Словакия от 53.18 сек за второто място. Ямайката Андренете Найт завърши трета с 53.76 сек.

Снимки: Gettyimages

