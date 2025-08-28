Япикино изпревари с 1 сантиметър Михамбо във финала на Диамантената лига

Популярни
  • 28 авг 2025 | 23:34
  • 165
  • 0
Скокът на дължина при жените на Световното първенство по лека атлетика в Токио след 2 седмици със сигурност ще предложи доста зрелище на зрителите, а финалът в Диамантената лига беше генерална репетиция за част от фаворитките. Италианката Лариса Япикино спечели диамантения трофей в Цюрих тази вечер с резултат от 6.93 метра (-1.1 м/сек).

Носителката на всички възможни титли в скока на дължина при жените Малайка Михамбо се доближи максимално до Япикино в своя шести опит, но в крайна сметка остана втора с 6.92 м (+0.1 м/сек). Французойката Хилари Кпатча завърши трета с 6.75 м (-0.8 м/сек).

В скока на височина при мъжете трофеят беше спечелен от олимпийския шампион и световен първенец в зала Хемиш Кър с 2.32 м. Олег Дорощук завърши втори с 2.30 м, а ДжуВон Харисън се нареди трети с 2.25 м.

Снимки: Gettyimages

