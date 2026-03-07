Скандалният Фред Кърли наказан за 2 години

Бившият световен шампион на 100 метра Фред Кърли беше наказан с двегодишно отстраняване заради нарушения на правилата за местонахождение в антидопинговата система.

Трибунал установи, че Кърли е бил „небрежен и до известна степен безразсъден“, като не е спазил антидопинговите разпоредби, след като американецът е допуснал три нарушения на правилата за местонахождение между 11 май и 6 декември 2024 г.

Южноафрикански спринтьор и наказан атлет се присъединяват към Фред Кърли в Enhanced Games

Кърли беше временно отстранен от Athletics Integrity Unit (AIU) през август миналата година и пропусна Световното първенство в Токио през септември.

Периодът на наказанието на 30-годишния спринтьор ще продължи до 11 август 2027 г., а резултатите му между 6 декември 2024 г. и 12 август 2025 г. са анулирани, включително спечелени награди, премии и титли.

Британски спринтьор се завръща от пенсия, за да се присъедини към Фред Кърли в скандалните Enhanced Games

Кърли също така е задължен да плати на World Athletics 3000 паунда за съдебни разноски и други разходи.

Световният антидопингов кодекс гласи, че спортист няма право да пропусне три антидопингови теста и/или да допусне три нарушения при подаване на информация за местонахождението си в рамките на 12 месеца.

Фред Кърли след присъединяването си към Enhanced Games: Чувствам се празен

От AIU заявиха, че Дисциплинарният и апелативен трибунал не е разгледал четвърто предполагаемо нарушение на Кърли на 7 декември, тъй като вече е било установено, че той е извършил нарушение въз основа на първите три случая.

Кърли спечели златото на 100 метра на Световното първенство през 2022 г., както и титлите в щафетата 4х100 м при мъжете през 2019 и 2023 г.

Фред Кърли си постави цел да подобри световния рекорд на Болт на 100 метра в Enhanced Games

Той също така се качи на подиума в бягането на 100 метра на последните две Олимпийски игри, печелейки сребро в Токио 2020 и бронз в Париж 2024.

„Като се има предвид това ниво на опит и фактът, че е част от тестовия пул от 2017 г., трибуналът счита, че Кърли е трябвало да прояви по-голяма внимателност“, се казва в изявление на AIU.

„За съжаление, сложните допингови вещества могат да бъдат открити в проба на спортист само в рамките на няколко дни или дори часове след употребата им", заяви ръководителят на AIU Брет Клотие.

"Антидопинговите организации трябва да могат да тестват спортистите без предварително предупреждение – в деня и часа, който ние изберем. В противен случай антидопинговите програми няма да работят и употребяващите допинг лесно ще избегнат разкриване. Затова правилата за местонахождение са фундаментални за честността в спорта и трябва да се спазват. AIU ще продължи стриктно да прилага тези изисквания, за да защити правото на всички спортисти на чиста конкуренция.“

Кърли, който за последно се състезава на турнира Grand Sprint Series в Норуолк, Калифорния през юли 2025 г., стана първият лекоатлет и първият американски мъж, който се записа за участие в противоречивите Enhanced Games през септември.

Той не оспори нарушението от 13 юни, но обвини технически проблеми с приложението на Американската антидопингова агенция (USADA) за пропуснат тест на 11 май, както и допинг контролния служител за пропуснатите тестове на 6 и 7 декември.

Решението може да бъде обжалвано пред Спортния арбитражен съд (CAS).