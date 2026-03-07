11-те на Ботев (Враца) и Арда

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Арда, които се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” стартира в 17:30 часа.

БОТЕВ (ВР) - АРДА

Стартови състави:

Ботев: 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 20. Мичи Нтело, 22. Мартин Стойчев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Дорде Йовичич;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен.