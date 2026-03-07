Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. 11-те на Ботев (Враца) и Арда

11-те на Ботев (Враца) и Арда

  • 7 март 2026 | 16:21
  • 2244
  • 0
11-те на Ботев (Враца) и Арда

Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Враца) и Арда, които се изправят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион “Христо Ботев” стартира в 17:30 часа.

БОТЕВ (ВР) - АРДА

Стартови състави:

Ботев: 94. Марин Орлинов, 3. Сейни Санянг, 9. Даниел Генов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 20. Мичи Нтело, 22. Мартин Стойчев, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Дорде Йовичич;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 2. Густаво Каскардо, 10. Светослав Ковачев, 18. Джелал Хюсеинов, 20. Серкан Юсеин, 24. Мартин Паскалев, 30. Уилсон Самаке, 35. Димитър Велковски, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

  • 7 март 2026 | 17:00
  • 10039
  • 6
Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 8311
  • 10
Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

Бенковски надви Мълния в контрола с девет гола

  • 7 март 2026 | 16:20
  • 301
  • 0
Партизан бие в Берковица

Партизан бие в Берковица

  • 7 март 2026 | 16:09
  • 371
  • 0
ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

ЦСКА удари Левски и при 16-годишните

  • 7 март 2026 | 15:54
  • 858
  • 3
Крист Лонгвил поднови тренировки с Локомотив (Пд)

Крист Лонгвил поднови тренировки с Локомотив (Пд)

  • 7 март 2026 | 15:43
  • 399
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

Черно море се завърна на победния път след лекция над Септември

  • 7 март 2026 | 16:49
  • 8311
  • 10
Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

Арсенал си осигури място на 1/4-финалите в ФА Къп след не толкова безпроблемен сблъсък с Мансфийлд

  • 7 март 2026 | 16:10
  • 8494
  • 7
Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

Втора лига на живо: Янтра води на "шоколадите", Хебър изравни

  • 7 март 2026 | 17:00
  • 10039
  • 6
Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 20109
  • 12
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 25531
  • 12