Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

  • 28 авг 2025 | 20:44
  • 252
  • 0
Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Бронзовата медалистка на 60 м/пр от Световното първенство по лека атлетика в зала в Нандзин тази зима Акира Нюджънт и Кордел Тинч спечелиха диамантените трофеи на 100 метра с препятствия и на и на 110 м/пр във финалния кръг от веригата в Цюрих.

Тинч, който прави великолепен сезон до момента, се наложи с 12.92 сек (+0.3 м/сек) и изравни рекорда на турнира. Испанецът Енрике Лопис завърши втори с 13.12 сек, а друг американец Джамал Брит допълни тройката с 13.21 сек.

При жените ямайката Нюджънт се поздрави с първото място с 12.30 сек (-0.6 м/сек). Звездата на домакините Дитаджи Камбунджи изравни националния рекорд на Швейцария от 12.40 сек за второто място, а американката Грейс Старк се нареди трета с 12.44 сек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Рекорден брой атлети в скоростното изкачване на Черни връх тази неделя

Рекорден брой атлети в скоростното изкачване на Черни връх тази неделя

  • 28 авг 2025 | 10:50
  • 658
  • 0
БФЛА ще премира завършилите в топ 12 на Световното в Токио

БФЛА ще премира завършилите в топ 12 на Световното в Токио

  • 28 авг 2025 | 10:30
  • 557
  • 0
Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

Митън се възхити от феновете на Диамантената лига в Цюрих

  • 27 авг 2025 | 23:46
  • 1664
  • 0
Ехамер: На Световното ще участвам в скока на дължина и в десетобоя

Ехамер: На Световното ще участвам в скока на дължина и в десетобоя

  • 27 авг 2025 | 23:10
  • 2705
  • 0
Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

Ковач: За да участвам на Световното, Краузър трябва да ми отстъпи мястото си

  • 27 авг 2025 | 22:21
  • 1446
  • 0
Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

Дуплантис: Каралис беше по-добър от мен, но се гордея със себе си

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 5809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

АЗ Алкмаар 2:0 Левски, кошмар за "сините"

АЗ Алкмаар 2:0 Левски, кошмар за "сините"

  • 28 авг 2025 | 20:29
  • 61714
  • 243
Лудогорец 2:0 Шкендия, "стрелбище" пред вратата на гостите

Лудогорец 2:0 Шкендия, "стрелбище" пред вратата на гостите

  • 28 авг 2025 | 20:30
  • 13230
  • 14
Арда 0:1 Ракув, ранен шок за българите

Арда 0:1 Ракув, ранен шок за българите

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 3639
  • 4
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 27963
  • 22
Най-скъпата грешка на ЦСКА

Най-скъпата грешка на ЦСКА

  • 28 авг 2025 | 09:52
  • 59280
  • 191
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 12208
  • 6