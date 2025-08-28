Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Бронзовата медалистка на 60 м/пр от Световното първенство по лека атлетика в зала в Нандзин тази зима Акира Нюджънт и Кордел Тинч спечелиха диамантените трофеи на 100 метра с препятствия и на и на 110 м/пр във финалния кръг от веригата в Цюрих.

Тинч, който прави великолепен сезон до момента, се наложи с 12.92 сек (+0.3 м/сек) и изравни рекорда на турнира. Испанецът Енрике Лопис завърши втори с 13.12 сек, а друг американец Джамал Брит допълни тройката с 13.21 сек.

При жените ямайката Нюджънт се поздрави с първото място с 12.30 сек (-0.6 м/сек). Звездата на домакините Дитаджи Камбунджи изравни националния рекорд на Швейцария от 12.40 сек за второто място, а американката Грейс Старк се нареди трета с 12.44 сек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages