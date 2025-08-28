Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Лайлс победи Тебого в здрава битка за диамантения трофей на 200 метра

Лайлс победи Тебого в здрава битка за диамантения трофей на 200 метра

  • 28 авг 2025 | 22:58
  • 1471
  • 0
Лайлс победи Тебого в здрава битка за диамантения трофей на 200 метра

Олимпийските шампиони от Париж 2024 на 100 и 200 метра Ноа Лайлс и Лециле Тебого предложиха истинска битка за диамантения трофей на половин обиколка. Той беше спечелен от американеца с 19.74 секунди (-0.6 м/сек). Тебого този път остана втори с 19.76 сек, а третата позиция зае Алекзандър Огандо с 20.14 сек.

В бягането на 200 м при дамите диаманта отиде също при американка. Извоюва го Британи Браун с 22.13 сек (-0.4 м/сек). Дина Ашър-Смит завърши втора с 22.18 сек, а Мари-Жозе Та Лу-Смит допълни тройката с 22.25 сек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

  • 28 авг 2025 | 21:51
  • 1506
  • 0
Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

  • 28 авг 2025 | 21:37
  • 1198
  • 0
Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 519
  • 0
Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

  • 28 авг 2025 | 20:44
  • 892
  • 0
Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

  • 28 авг 2025 | 20:12
  • 2565
  • 0
Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

  • 28 авг 2025 | 19:55
  • 612
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164732
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72629
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 4006
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 49091
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7985
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57471
  • 37