Лайлс победи Тебого в здрава битка за диамантения трофей на 200 метра

Олимпийските шампиони от Париж 2024 на 100 и 200 метра Ноа Лайлс и Лециле Тебого предложиха истинска битка за диамантения трофей на половин обиколка. Той беше спечелен от американеца с 19.74 секунди (-0.6 м/сек). Тебого този път остана втори с 19.76 сек, а третата позиция зае Алекзандър Огандо с 20.14 сек.

В бягането на 200 м при дамите диаманта отиде също при американка. Извоюва го Британи Браун с 22.13 сек (-0.4 м/сек). Дина Ашър-Смит завърши втора с 22.18 сек, а Мари-Жозе Та Лу-Смит допълни тройката с 22.25 сек.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages