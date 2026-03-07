Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Френски атлети щурмуват полумаратона в Лисабон с поглед към рекорди

Френски атлети щурмуват полумаратона в Лисабон с поглед към рекорди

  • 7 март 2026 | 14:39
Френски атлети щурмуват полумаратона в Лисабон с поглед към рекорди

С бързо трасе и елитен състав от атлети, полумаратонът в Лисабон в неделя (8) обещава нов уикенд, изпълнен с рекорди, като френските национални постижения изглеждат най-застрашени.

В надпреварата при мъжете Франция ще бъде силно представена от трима от най-добрите си бегачи на дълги разстояния: европейският сребърен медалист на 10 км Етиен Дагуино (лично постижение: 59:46), бронзовият медалист от европейското първенство по полумаратон Валентен Гондуин (1:00:17) и Хасан Чахди (1:01:05).

Триото най-вероятно ще се цели в националния рекорд на Франция от 59:37, поставен от Емануел Рудолф едва миналия месец в Барселона.

Португалският рекордьор на 10 км Самуел Барата ще поведе домакините по трасето, известно с историческите си постижения.

Саид Мечаал, който през януари счупи испанския национален рекорд на 10 км във Валенсия, пристига в Лисабон в отлична форма. Норвежецът Авет Кибраб, един от най-бързите европейски дебютанти в маратона с време 2:04:24, добавя още по-голяма дълбочина към континенталното предизвикателство.

Те ще се изправят срещу страховита международна конкуренция, водена от трикратния световен шампион по крос-кънтри Джейкъб Киплимо, който се завръща на състезанието, където сътвори едно от най-емблематичните представяния в историята на шосейното бягане.

През 2021 г. Киплимо пробяга дистанцията в Лисабон за 57:31, с което подобри световния рекорд в полумаратона – постижение, което остана непокътнато до 2024 г. и все още е рекорд на трасето.

В състезанието при жените европейските надежди ще бъдат свързани основно с французойката Мекде Волду (1:08:36), която влиза в надпреварата в непосредствена близост до националния рекорд на Алесия Зарбо от 1:08:20.

Циге Гебреселама от Етиопия се завръща в Лисабон като действаща шампионка и рекордьорка на трасето. Нейното победно време от 1:04:21 миналата година не само разби предишния рекорд на състезанието, но и я нареди сред най-бързите жени в историята на полумаратона.

Снимки: Imago

