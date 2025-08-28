Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Шампионът по крос кънтри Джими Гресие изненада фаворитите на 3000 м

Шампионът по крос кънтри Джими Гресие изненада фаворитите на 3000 м

  • 28 авг 2025 | 23:40
  • 229
  • 0
Шампионът по крос кънтри Джими Гресие изненада фаворитите на 3000 м

Във футбола има стадиони като "Бернабеу“, "Маракана“, "Парк де Пренс“, които са митични арени. В леката атлетика обаче има един стадион, който засенчва всички останали – "Летцигрунд“ в Цюрих, домакин на два легендарни турнира – швейцарският и „Херкулeс“ в Монако. Знаем, че Джими Гресие обича футбола и бягането в името на историята. След като направи феноменално състезание в Монако през юли (второ място на 5000 м), докосвайки се до първия си успех на такова ниво, французинът постигна немислимото, като спечели бягането на 3000 м в Цюрих в четвъртък. Така европейският шампион по крос кънтри извоюва първи диамантен трофей в своята кариера.

Нещо повече, той победи в честна битка звезди като американеца Грант Фишър, двоен бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж (на 5000 м и 10 000 м) – атлет, който изглеждаше недостижим тази зима. Гресие надделя и над шведа Алмгрен, европейски рекордьор на 5000 м. Той ги победи във финалния спринт – елемент, в който често е изпитвал затруднения. Този резултат е плод на феноменален труд, който вече му донесе европейски рекорди на 5000 м в зала и на 5 км на шосе тази зима, както и европейска титла в полумаратона през пролетта.

"Толкова е лудо, толкова невероятно. Прекрасно е. Няма да ви лъжа, мечтаех да спечеля Диамантена лига през живота си, но виждах колко е трудно“, сподели той пред швейцарската телевизия. "Да спечелиш финал на Диамантената лига е почти като да се качиш на подиум на световно първенство. Знаех, че е постижимо, но оставаше трудно, с много силни бегачи. Ще мога да занеса трофея на дядо си, а букета – на приятелката си. Не съм я виждал от три седмици и половина, заслужава букет. Със сигурност ще спя с този трофей. Не трябва да ми го взимат, толкова много държа на него!“ Дали това ще му позволи да мечтае за първи топ 8 на Световното първенство в Япония в средата на септември?

В бягането на 3000 м стийпълчейз при жените победата във финалния турнир извоюва бронзовата олимпийска медалистка от Париж 2024 Фейт Черотич с 8:57.24 мин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

  • 28 авг 2025 | 21:51
  • 1506
  • 0
Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

  • 28 авг 2025 | 21:37
  • 1194
  • 0
Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 517
  • 0
Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

  • 28 авг 2025 | 20:44
  • 892
  • 0
Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

  • 28 авг 2025 | 20:12
  • 2560
  • 0
Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

  • 28 авг 2025 | 19:55
  • 610
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 164609
  • 916
Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

Лудогорец потрепери, но влезе в Лига Европа! "Орлите" пак са единственият БГ участник

  • 28 авг 2025 | 23:05
  • 72481
  • 121
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 3793
  • 1
Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

Жалко! Арда се бори достойно, но приключи с участието си в Европа

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 48950
  • 41
Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

Веласкес: Всичко бе ясно до 6-ата минута, дано покажем, че можем да се борим за големи неща

  • 28 авг 2025 | 23:10
  • 7884
  • 10
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 57407
  • 37