Шампионът по крос кънтри Джими Гресие изненада фаворитите на 3000 м

Във футбола има стадиони като "Бернабеу“, "Маракана“, "Парк де Пренс“, които са митични арени. В леката атлетика обаче има един стадион, който засенчва всички останали – "Летцигрунд“ в Цюрих, домакин на два легендарни турнира – швейцарският и „Херкулeс“ в Монако. Знаем, че Джими Гресие обича футбола и бягането в името на историята. След като направи феноменално състезание в Монако през юли (второ място на 5000 м), докосвайки се до първия си успех на такова ниво, французинът постигна немислимото, като спечели бягането на 3000 м в Цюрих в четвъртък. Така европейският шампион по крос кънтри извоюва първи диамантен трофей в своята кариера.

Нещо повече, той победи в честна битка звезди като американеца Грант Фишър, двоен бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж (на 5000 м и 10 000 м) – атлет, който изглеждаше недостижим тази зима. Гресие надделя и над шведа Алмгрен, европейски рекордьор на 5000 м. Той ги победи във финалния спринт – елемент, в който често е изпитвал затруднения. Този резултат е плод на феноменален труд, който вече му донесе европейски рекорди на 5000 м в зала и на 5 км на шосе тази зима, както и европейска титла в полумаратона през пролетта.

"Толкова е лудо, толкова невероятно. Прекрасно е. Няма да ви лъжа, мечтаех да спечеля Диамантена лига през живота си, но виждах колко е трудно“, сподели той пред швейцарската телевизия. "Да спечелиш финал на Диамантената лига е почти като да се качиш на подиум на световно първенство. Знаех, че е постижимо, но оставаше трудно, с много силни бегачи. Ще мога да занеса трофея на дядо си, а букета – на приятелката си. Не съм я виждал от три седмици и половина, заслужава букет. Със сигурност ще спя с този трофей. Не трябва да ми го взимат, толкова много държа на него!“ Дали това ще му позволи да мечтае за първи топ 8 на Световното първенство в Япония в средата на септември?

В бягането на 3000 м стийпълчейз при жените победата във финалния турнир извоюва бронзовата олимпийска медалистка от Париж 2024 Фейт Черотич с 8:57.24 мин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages