Популярни
»

Гледай на живо

Левски отпада от Европа след кошмарно първо полувреме - на живо от Алкмаар след загубата от АЗ
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

  • 28 авг 2025 | 21:16
  • 357
  • 0
Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Големият талант на Нидерландия в средните бягания Нилс Ларос постави нов национален рекорд за победата си на 1500 метра във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих. Ларос си осигури диамантения трофей с постижение от 3:29.20 минути. Кениецът Рейнолд Черуйот подобри личния си рекорд и с 3:29.91 мин зае втората позиция. Неговият сънародник Фануел Кипкосгей Коеч завърши трети с 3:30.02 мин.

В същата дисциплина при жените победата във веригата заслужи кенийката Нели Чепчирчир, която в последните метри изпревари австралийката Джесика Хъл с 3:56.99 мин срещу 3:57.02 мин. Трета финишира друга австралийка Линдън Хол с 3:57.44 мин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

Алфред безапелационна на 100 метра в Цюрих

  • 28 авг 2025 | 21:51
  • 753
  • 0
Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

Коулман грабна диаманта на 100 метра, Валаза се контузи

  • 28 авг 2025 | 21:37
  • 685
  • 0
Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

Тинч и Нюджънт №1 на 110 м/пр и 100 м/пр във финалния турнир от Диамантената лига

  • 28 авг 2025 | 20:44
  • 699
  • 0
Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

Насър спечели диаманта на 400 м и подобри 43-годишен рекорд на Кратохвилова

  • 28 авг 2025 | 20:12
  • 1933
  • 0
Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

Алекна и Алман с диамантените трофеи на диск

  • 28 авг 2025 | 19:55
  • 497
  • 0
Белград ще бъде домакин на Европейското по крос кънтри през 2026 г.

Белград ще бъде домакин на Европейското по крос кънтри през 2026 г.

  • 28 авг 2025 | 17:58
  • 523
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

Левски получи болезнен урок от АЗ Алкмаар! "Сините" са аут от Европа

  • 28 авг 2025 | 22:22
  • 141061
  • 651
Лудогорец 2:1 Шкендия, започнаха продълженията

Лудогорец 2:1 Шкендия, започнаха продълженията

  • 28 авг 2025 | 22:25
  • 42372
  • 41
Арда 1:1 Ракув, глупав червен картон на Николов

Арда 1:1 Ракув, глупав червен картон на Николов

  • 28 авг 2025 | 20:26
  • 24950
  • 12
Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

Жребият в Шампионската лига отреди: Реал отново срещу Манчестър Сити и Ливърпул, ПСЖ срещу Барселона

  • 28 авг 2025 | 18:30
  • 45070
  • 30
Ден 2 на ЕвроБаскет: Италия измъчва Гърция, Полша води на Словения

Ден 2 на ЕвроБаскет: Италия измъчва Гърция, Полша води на Словения

  • 28 авг 2025 | 22:19
  • 11177
  • 1
Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

Този сезон ще може да гледате Champions TV на живо в Sportal.bg

  • 28 авг 2025 | 08:01
  • 14581
  • 6