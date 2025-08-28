Ларос с рекорд и диамантен трофей на 1500 м

Големият талант на Нидерландия в средните бягания Нилс Ларос постави нов национален рекорд за победата си на 1500 метра във финалния турнир от Диамантената лига в Цюрих. Ларос си осигури диамантения трофей с постижение от 3:29.20 минути. Кениецът Рейнолд Черуйот подобри личния си рекорд и с 3:29.91 мин зае втората позиция. Неговият сънародник Фануел Кипкосгей Коеч завърши трети с 3:30.02 мин.

В същата дисциплина при жените победата във веригата заслужи кенийката Нели Чепчирчир, която в последните метри изпревари австралийката Джесика Хъл с 3:56.99 мин срещу 3:57.02 мин. Трета финишира друга австралийка Линдън Хол с 3:57.44 мин.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages