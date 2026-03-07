Европейската шампионка до 23 г. Михай повежда участниците в дебютното италианско първенство по спортно ходене на полумаратон

Европейската шампионка до 23 години Александрина Михай е начело на стартовия списък за първото в историята италианско първенство по спортно ходене на полумаратон, което ще се проведе в Алесандрия тази неделя (8-и).

Наскоро одобрената дистанция ще направи своя дебют на голям шампионат по време на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., което ще се състои от 10 до 16 август. Състезанията по спортно ходене на маратон и полумаратон ще се проведат в събота, 15 август, по улиците на британския град.

Михаи спечели златен медал на 10 000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген през 2025 г., подобрявайки сребърния си медал отпреди две години на 20 км в Еспоо 2023.

В състезанието при мъжете изключително обещаващият 19-годишен Джузепе Дизабато ще направи своя дебют при мъжете, изправяйки се срещу опитни съперници. Той е двукратен медалист от европейски първенства до 20 години на 10 000 метра, като печели сребро в Тампере през 2025 г. и бронз в Йерусалим през 2023 г.

Дизабато също така завоюва бронз на 10 000 метра на Световното първенство по лека атлетика до 20 години в Лима през 2024 г. и продължи с победа в състезанието на 10 км за мъже до 20 години на Европейския отборен шампионат по спортно ходене в Подебради през 2025 г., поставяйки рекорд на първенството.

Той ще се състезава рамо до рамо с Рикардо Орсони, който завърши осми на 35 км на Световното първенство по лека атлетика в Токио през 2025 г.; Джанлука Пикиотино, който се класира 12-ти на Световния отборен шампионат по спортно ходене в Анталия през 2024 г.; и Андреа Кози, златен медалист от Световните университетски игри миналата година.

Освен за националната титла, атлетите ще следят внимателно и хронометъра с оглед на квалификационните нормативи за Бирмингам 2026. Съответните стандарти са 1:26:15 за мъжете и 1:36:20 за жените.

Снимки: Imago