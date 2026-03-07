Британски атлетки трябва сами да плащат по £185 за задължителни тестове за пол

Британски лекоатлетки, сред които и Кийли Ходжкинсън, са били информирани, че трябва сами да заплатят задължителните си тестове за определяне на пола на стойност £185, ако искат да се състезават на международно ниво, пише Daily Mail.

Миналата година Световната атлетика (World Athletics) въведе задължително изискване за всички жени атлети да преминат еднократен тест за гена SRY, за да могат да участват в големи първенства или състезания от Диамантената лига.

Тестът, който се прави чрез натривка от бузата или кръвна проба, има за цел да гарантира честна конкуренция, като филтрира атлети с различия в половото развитие (DSD) и транссексуални участници.

Това решение последва нашумелите спорове около боксьорките Иман Хелиф и Лин Ю-тин на Олимпийските игри в Париж 2024, след като се появиха твърдения, че те не са преминали тестовете за допустимост по пол на Международната боксова асоциация (IBA).

За Световното първенство в Токио през септември Световната атлетика е предоставила около £75 на атлет на националните федерации. Сега обаче вестник The Times твърди, че Британската атлетика (UK Athletics) е посъветвала състезателките от Великобритания сами да покрият разходите за тестовете, което е оставило някои от тях "изумени“.

Този ход се възприема като несправедлив, тъй като от мъжете атлети не се изисква да преминават такъв тест, а освен това много звезди в леката атлетика не получават високи възнаграждения. Те също така не заплащат за антидопинговите тестове, които изпълняват сходна функция за гарантиране на почтеността на състезанията.

Атлетите се финансират чрез грантове, наречени Athlete Performance Awards (APAs). За олимпийския цикъл Париж 2024 финансирането по APA беше ограничено до £28 000 на атлет годишно. Според оценка на Британската асоциация на елитните атлети средният атлет е получавал по-малко от £22 500.

От UK Athletics разполагат с фонд за подпомагане при затруднения, който оценява на индивидуална основа дали атлетите се нуждаят от финансова помощ за покриване на разходите за тестване.

Daily Mail Sport се е свързал с UK Athletics за коментар.

При обявяването на изискването за тест за гена SRY, който надеждно определя биологичния пол, президентът на Световната атлетика Себастиан Коу заяви миналата година: "Философията, която ценим в Световната атлетика, е защитата и насърчаването на почтеността на женския спорт.“

"Наистина е важно в спорт, който постоянно се опитва да привлича повече жени, те да влизат в него с убеждението, че няма биологичен "стъклен таван“. Тестът за потвърждаване на биологичния пол е много важна стъпка за гарантирането на това. Ние казваме, че на елитно ниво, за да се състезаваш в женската категория, трябва да си биологично жена. За мен и за Съвета на Световната атлетика винаги е било ясно, че полът не може да надделее над биологията.“

Миналата година бившата британска бегачка на средни разстояния Линзи Шарп заяви, че е щяла да спечели бронз на Олимпийските игри в Рио през 2016 г., ако тогава са били въведени правилата за тестване на пола. Тя завърши шеста зад три атлетки с DSD.

"Понякога поглеждам назад и си мисля, че можех да имам олимпийски медал, но дадох всичко от себе си в онзи ден и такива бяха правилата по онова време“, каза тя пред Sky News. „Очевидно ми се иска да се състезавах в днешно време, но това беше моето време в спорта и така стояха нещата.“

През последните години спортните федерации затягат регулациите относно транссексуалните атлети, които сменят категорията си. През 2020 г. Световното ръгби стана първата международна спортна федерация, която забрани на "транс жени“ да участват на елитно и международно ниво. Въпреки това през април миналата година Футболната асоциация на Англия отказа да забрани на транссексуални футболистки да играят в женския футбол.

Снимки: Gettyimages